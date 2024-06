L'Italbasket del comasco Abass sbanca la Spagna e ora vola verso il Torneo PreOlimpico

L'Italbasket è volata verso Miami da dove sabato 29 giugno si trasferirà a San Juan in Porto Rico per giocare il Torneo Pre Olimpico.

La preparazione

Prima di salire sull'aereo però gli azzurri con il comasco Abass Awudu tra i 12 convocati dal ct Gianmarco Pozzecco, hanno giocato un ultimo test amichevole di lusso, togliendosi lo sfizio di battere a domicilio le furie rosse della Spagna diretta da Sergio Scariolo. Un bel colpo grosso ottenuto dalla nazionale italiana dopo un tempo supplementare per 84-87. Come detto il cestista lariano Abi Abass è stato prezioso in campo con 8 punti e una buona prova. Un bel risultato che rappresenta il miglior viatico per gli azzurri in vista al torneo pre olimpico dove ricordiamo esordiranno il 2 luglio contro il Bahrain (ore 23.30 italiane, DAZN, Sky Sport e Now).

Il tabellino di Spagna-Italia 84-87 d1ts

Parziali: 10-14, 23-14, 21-22, 19-23, 11-14

Spagna: Pradilla 2 (1/2), Fernandez 9 (1/1, 2/2), Lopez-Arostegui* (0/2 da tre), Aldama* 11 (2/2, 2/5), Brizuela 8 (1/2, 1/6), Diaz (0/3 da tre), Hernangomez W.* 23 (9/16), Garuba 2 (1/3), Abrines* 11 (3/3 da tre), Llull 8 (1/4, 1/6), Nunez* 3 (0/1, 1/1), Hernangomez J. 7 (1/5, 1/3), Parra, De Larrea. All. Scariolo

Italia: Spissu* 14 (4/8 da tre), Mannion 8 (3/5, 0/3), Abass (0/3 da tre), Tonut* 12 (3/5, 2/4), Gallinari 16 (2/4, 2/4), Melli* 8 (1/5, 2/4), Ricci 4 (2/5, 0/2), Bortolani ne, Caruso (0/1), Polonara* 8 (2/4, 1/5), Pajola 8 (2/3), Petrucelli* 9 (3/3, 1/3). All. Pozzecco.

Calendario Torneo Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)