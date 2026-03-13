L’Italbasket di capitan Spreafico debutta al Pre Mondiale battendo Porto Rico

E’ iniziato con il piede giusto e una squillante vittoria il cammino dell’Italbasket di capitan Spreafico.

Forza, Italbasket

La Nazionale di basket femminile, nel torneo Pre Mondiale che si disputa a San Juan in Portorico, tappa fondamentale per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre), hanno debuttato battendo Porto Rico. Le azzurre dirette dal Ct Andrea Capobianco e capitanate in campo dalla cestista di Asso Laura Spreafico ieri sera hanno esordito superando brillantemente le padrone di casa, di Porto Rico presso il Coliseo de Puerto Rico “José MiguelAgrelot”, per 78-41. Grande protagonista proprio la capitana Spreafico che partita in quintetto base ha subito segnato due triple chiudendo il suo score con 11 punti e una prova solida. Sprea e compagne tornao in campo già questa sera per sfidare la Nuova Zelanda (ore 22 italiane). Doani giorno di riposo poi il 14 la grade sfida agli gli Stati Uniti (ore 22). Ultimi due impegni il 15 marzo contro la Spagna (ore 22) e il 17 contro il Senegal (ore 19) Tutte le partite del pre-Mondiale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN.

Il tabellino di Italia-Porto Rico 78-41

Parziali: 28-14, 17-10, 16-9, 17-8

Italia: Keys* 7 (1/2, 1/2), Pasa 2 (1/3, 0/2), Verona* 16 (5/6, 2/2), Zandalasini* 10 (5/7, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 5 (2/6, 0/2), Madera 13 (1/3, 3/4), Santucci (0/1, 0/2), Fassina 2 (1/1, 0/2), Andrè 8 (3/5), Spreafico* 11 (0/1, 3/5), Kacerik (0/1 da tre). All: Capobianco

Porto Rico: Meléndez (0/1, 0/1), Jones* 5 (1/1, 1/6), De León 1, Rosado 2 (1/4, 0/3), González 8 (4/7), Roma (0/1), Guirantes* 2 (0/1, 0/1), San Antonio* 1 (0/5, 0/2), Satterfield 2 (1/4), Pagán* 5 (1/4, 1/3), McGee-Stafford* 7 (3/10), Benítez 8 (2/4, 1/1). All: Batista

Tiri da due Ita 21/40, Por 13/42. Tiri da tre Ita 9/24, Por 3/17. Tiri liberi Ita 9/14, Por 6/11. Rimbalzi Ita 43 (Cubaj 8), Por 39. Assist Ita 23 (Cubaj 5), Por 8. Perse Ita 8, Por 13. Recuperate Ita 9, Por 6. Falli Ita 14, Por 15.

Il calendario del girone B

Mercoledì 11 marzo

Spagna-Nuova Zelanda 99-50

Stati Uniti-Senegal 110-46

Italia-Porto Rico 78-41

Giovedì 12 marzo

Senegal-Spagna (ore 14.00)

Nuova Zelanda-Italia (ore 17.00, ore 22 italiane)

Porto Rico-Stati Uniti (ore 20.00)

Sabato 14 marzo

Senegal-Nuova Zelanda (ore 14.00)

Stati Uniti-Italia (ore 17.00, ore 22 italiane)

Spagna-Porto Rico (ore 20.00)

Domenica 15 marzo

Nuova Zelanda-Stati Uniti (ore 14.00)

Italia-Spagna (ore 17.00, ore 22 italiane)

Porto Rico-Senegal (ore 20.00)

Martedì 17 marzo

Senegal-Italia (ore 14.00, ore 19 italiane)

Spagna-Stati Uniti (ore 17.00)

Porto Rico-Nuova Zelanda (ore 20.00)

Le azzurre al PreMondiale

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker Umana Venezia

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico (k) 1991 1.82 Guardia Avenida Salamanca

77 Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Geas Sesto S.Giovanni