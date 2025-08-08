L'Italbasket di Ilaria Bernardi doma Israele e vola in semifinale europea

Pallacanestro femminile

Continua l'avventura continentale delle azzurre che ieri hanno superato anche i quarti

L'Italbasket femminile Under20 e la cestista di Figino Ilaria Bernardi sono in semifinale al campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Matosinhos in Portogallo.

Nuovo successo

Continua così nel modo migliore la bella avventura continentale delle azzurre che ieri hanno vinto anche i quarti di finale regolando alla distanza un indomito Israele per 77-69. Come detto questa vittoria ha aperto le porte della semifinale che Bernardi e compagne giocheranno domani, sabato 9, alle ore 21.30 contro la Spagna che ha eliminato la Turchia. Domani anche l'altra semifinale Lituania-Svezia. Domenica le due finali che definiranno il podio e assegneranno il titolo europeo.

Il tabellino degli Ottavi Israele-Italia 69-77

Parziali: 19-24, 38-46, 57-62

Israele: Cohen M.* 13 (4/9 da tre), Feller ne, Kabada, Bitan* 6 (3/4, 0/1), Cohen T., Oren 6 (1/1, 1/5), Baico Zemmel, Nahum 9 (1/4, 1/1), Raviv 25 (11/17, 1/3), Zilbershlag 10 (4/7, 0/1), Mayshar ne, Yanay. All: Nathan.

Italia: Edokpaigbe* 18 (5/9, 1/6), Lucantoni 3 (1/2 da tre), Cedolini ne, Zanardi* 8 (3/5), Lussignoli* 5 (1/3, 1/3), Gianangeli 13 (6/8), Zuccon* 12 (6/10, 0/1), Piatti (0/1, 0/1), Bernardi (0/3, 0/3), Fantini 1 (0/2), Osazuwa* 10 (4/6), Baldassarre 7 (1/2, 1/4). All: Piazza.

Arbitri: Sonia Teixeira (Portogallo), Paulina Gajdosz (Polonia), Milita Stalaucinskaite (Lituania)

Tutti i risultati delle azzurre nel girone D

1° turno Polonia-Italia 79-74 d1ts

2° turno Italia-Cechia 78-63

3° turno Italia-Paesi Bassi 77-79

Ottavi di finale

Italia-Lettonia 101-70

Quarti di finale

Italia-Israele 77-69

Le azzurre agli Europei U20

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia