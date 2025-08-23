L'Italbasket di Procida perde l'ultimo test con la Grecia: dal 28 al via gli Europei

Basket azzurro

Il cestista lariano e la nazionale hanno chiuso il ciclo di amichevoli in vista del torneo continentale

Si è chiusa ieri con una sconfitta di misura contro la Grecia e il 4° posto al Torneo dell'Acropoli la serie di amichevoli dell'Italbasket maschile in preparazione al debutto nei campionati Europei 2025 al via dal 28 agosto. Nella squadra azzurra guidata dal ct Gianmarco Pozzecco che ieri si è arresa alla nazionale ellenica per 76-74 è protagonista anche il cestista comasco Gabriele Procida, di Lipomo ed ex Pallacanestro Cantù, che quest'estate ha firmato per il Real Madrid. Nella gara di ieri Procida ha segnato solo 1 punto. Oggi la nazionale si trasferisce da Atene a Limassol, sull’isola di Cipro. L’esordio azzurro nel girone C di EuroBasket 2025 è previsto proprio contro la Grecia giovedì 28 agosto. Si è quindi chiuso con quattro vittorie e due sconfitte il ciclo di sei amichevoli in preparazione all’Europeo.

I risultati delle amichevoli azzurre pre Europei

Italia-Islanda 87-61 (Procida 12 punti)

Italia-Senegal 80-56 (Procida 12 punti)

Italia- Lettonia 91.75 (Procida 0)

Italia-Arentina 84-72 (Procida 6 punti)

Italia-Lettonia 63-68 (Procida 0)

Italia-Grecia 74-76 (Procida 1 punto)

Questo il roster azzurro

#8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico)

#9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia)

#13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA)

#15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna)

#17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano

#18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna)

#19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna)

#20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna

#33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)

#35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna

#38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Trapani Shark

#45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna

#54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Il programma di Gruppo C a EUROBASKET 2025

Giovedì 28 agosto,

ore 14.00 italiane Georgia-Spagna, ore 17.15 italiane Bosnia Erzegovina-Cipro, ore 20.30 italiane

Grecia-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Sabato 30 agosto

ore 14.00 italiane Itala-Georgia (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 17.15 italiane Cipro-Grecia, ore 20.30

Spagna-Bosnia Erzegovina

Domenica 31 agosto

ore 14.00 italiane Georgia-Grecia, ore 17.15 italiane Spagna-Cipro, ore 20.30 italiane Bosnia Erzegovina-Italia (RAI, Sky Sport, DAZN)

Martedì 2 settembre

ore 14.00 italiane Grecia-Bosnia Erzegovina, ore 17.15 italiane Cipro-Georgia, ore 20.30 italiane

Italia- Spagna (RAI, Sky Sport, DAZN)

Giovedì 4 settembre

ore 14.00 italiane Bosnia Erzegovina-Georgia, ore 17.15 italiane Italia-Cipro (RAI, Sky Sport, DAZN), ore 20.30 italiane Spagna-Grecia.