L'Italbasket di Spreafico scrive la storia: dopo 30 anni in semifinale agli Europei

L'Italia del basket femminile di Spreafico ha scritto la storia: una vittoria da incorniciare per le azzurre.

Spreafico trascina a una vittoria storica

Ieri sera, martedì 24 giugno, le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico hanno compiuto l'impresa al Pireo battendo nei quarti la Turchia all'overtime per 76-74, di qualificarsi dopo 30 anni per le semifinali dei Campionati Europei. Una partita pazzesca al limite del cardiopalma che Spreafico e compagne hanno saputo vincere con il cuore nei secondi finali del tempo supplementare. Le azzurre sono già tra le prime quattro d'Europa e torneranno in campo venerdì quando in semifinale sfideranno la vincente di Germania-Belgio che giovano oggi(orario da definire, diretta su RaiSport, Sky SportUno e DAZN). Inoltre Spreafico e compagne si sono già assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà al Mondiale (Germania, 4-13 settembre 2026).

Il tabellino di Italia-Turchia 76-74 dts

Parziali: 20-17; 11-18; 19-15; 18-18

Italia: Keys* 12 (3/5, 2/4), Pasa* 5 (1/2, 1/2), Verona* 12 (5/7, 0/4), Zandalasini* 14 (4/12, 0/1), Pan 4 (2/5, 0/1), Cubaj* 16 (8/12), Madera, Santucci 2 (1/2, 0/1), Fassina 3 (1/2 da tre), Andrè 8 (4/7), Spreafico ne, Trimboli (0/3 da tre). All: Capobianco

Turchia: Istanbulluoglu ne, Uzun 20 (4/12, 1/3), Cakir 9 (2/4, 1/1), Fitik 7 (2/4, 1/3), McCowan 16 (6/9), Bilgic ne, Onar 8 (3/9, 0/2), Bayram 6 (3/4), Senyurek 8 (2/5, 1/5), Erdogan, Atas ne, Ural ne. All: Memnun

Arbitri: Ariadna Chueca (Spagna), Gvidas Gedvilas (Lituania), Gatis Salins (Lettonia)

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania 71-77

ore 21.00 Serbia-Italia 61-70

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia 74-63

ore 21.00 Italia-Slovenia 76-66

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia 84-69

ore 21.00 Italia-Lituania 65-51

Classifica girone B

Italia 6 (3/0), Lituania 4 (2/1); Slovenia 2 (1/2) Serbia 0 (0/3)

Le azzurre convocate per gli Europei, Spreafico c'è

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Allenatore Andrea Capobianco