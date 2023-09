L'Italbasket e il comasco Procida stendono Portorico e volano tra le prime otto al mondo

Impresa della nazionale maschile che dopo 25 anni accedono ai quarti della rassegna iridata

Gli azzurri questa mattina si sono imposti per 73-57 e ora sfideranno Usa o Lituania per un posto in semifinale

Domenica storica per la pallacanestro italiana che festeggia dopo 25 anni di assenza la qualificazione della nazionale maggiore ai quarti di finale dei Mondiali tra le prime otto della rassegna. A Manila questa mattina l'Italbasket ha fatto la storia e un pezzettino l'ha scritta anche il cestista comasco Gabriele Procida che ha contribuito con 2 punti al grande successo ottenuto nell'ultima gara della seconda fase battendo il Portorico per 73-57, la termine di una gara molto combattuta e non facile.

Ancora una volta però gli azzurri nel momento più difficile hanno trovato energie e coesione per piazzare la zampata vincente e l'allungo decisivo nel finale trascinati da capitan Datome, Melli e un super Ricci. L'Italia ha staccato come detto dopo 25 anni il pass per i quarti di finale e ora aspetta l'esito della sfida Serbia-Rep. Dominicana per sapere se terminerà il girone al primo o secondo posto. In caso di successo serbo gli azzurri saranno primi e martedì 5 sfideranno nei quarti la perdente dalla sfida di oggi USA-Lituania altrimenti in caso di vittoria dominicana Procida e compagni saranno secondi e sfideranno la vincente di USA-Lituania. Comunque sia sarà una grande sfida ma intanto tutta l'Italbasket e il giovane Procida possono godersi l'ingresso tra le prime 8 squadre al mondo e ... continuare a sognare.

Il tabellino di Italia-Portorico 73-57

Tabellino: 25-15, 39-36, 51-47

Italia: Italia: Spissu 8, Tonut 15, Melli 7, Fontecchio 12, Ricci 15, Spagnolo, Polonara, Diouf ne, Severini 3, Procida 2, Pajola, Datome 11. All: Pozzecco

Girone I

Domenica 3 settembre

Italia -Portorico 73-57 (ore 10 italiane, 16 locali)

Serbia-Repubblica Dominicana (ore 14.00 italiane, 20.00 locali)

Classifica Girone I

Italia 9 (4/1)

Portorico 8 (3/2)

Serbia 7 (3/1)

Rep. Dominicana 7 (3/1)

Quarti di finale

Martedì 5 settembre Italia-USA/Lituania