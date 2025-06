L'Italbasket femminile di Spreafico batte anche la Lituania e nei quarti sfiderà la Turchia

Continua la marcia vincente della nazionale italiana di basket femminile che ieri sera a Bologna ha centrato la sua terza vittoria consecutiva al FIBA Women’s EuroBasket 2025 domando anche la Lituania e chiudendo il girone al primo posto. Ora le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico volano in Grecia dove martedì 24 giugno al “Peace and Friendship Stadium” del Pireo sfideranno nei quarti di finale la Turchia (ore 19.30 italiane, le 20.30 locali in diretta su RAI, DAZN e Sky Sport) che oggi ha superato la Grecia, eliminandola, per 83-72 davanti a quasi 11.000 spettatori. L’altra sfida dei Quarti vedrà protagoniste Francia e Lituania.

Il tabellino di Italia-Lituania 65-51

Parziali: 18-14, 16-9, 12-19, 19-9

Italia: Keys* 8 (1/7, 2/2), Pasa* 5 (1/3, 1/4), Verona* 7 (0/6, 1/4), Zandalasini* 22 (5/8, 2/4), Pan (0/1, 0/2), Cubaj* 5 (1/6, 0/1), Madera 2 (1/1), Santucci 5 (1/4, 1/3), Fassina 4 (2/3, 0/1), Andrè 5 (2/4), Spreafico ne, Trimboli 2 (0/1 da tre). All: Capobianco

Lituania: Jocyte* 15 (1/3, 6/6), Nacickaite Van De Horst 1 (0/2, 0/3), Raulusaityte ne, Sinickaite* (0/4, 0/1), Juskaite* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite* 8 (1/8), Meskonyte (0/1), Grigalausyte (0/1 da tre), Miskiniene* 10 (4/4, 0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/2, 0/1), Labuckiene 9 (3/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgyi (Norvegia), Michal Proc (Polonia)

Il programma del girone B

Mercoledì 18 giugno

ore 17.30 Slovenia-Lituania 71-77

ore 21.00 Serbia-Italia 61-70

Giovedì 19 giugno

ore 17.30 Lituania-Serbia 74-63

ore 21.00 Italia-Slovenia 76-66

Sabato 21 giugno

ore 17.30 Slovenia-Serbia 84-69

ore 21.00 Italia-Lituania 65-51

Classifica girone B

Italia 6 (3/0), Lituania 4 (2/1); Slovenia 2 (1/2) Serbia 0 (0/3)

Le azzurre convocate per gli Europei

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Allenatore Andrea Capobianco