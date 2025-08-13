L'Italbasket U16 del canturino Simone Ventura schianta la Francia e vola in semifinale agli Europei

Pallacanestro giovanile

Oggi grande vittoria nei quarti degli azzurrini, con il giovane brianzolo, che ora vedono il podio

Un quarto di finale davvero mozzafiato

Gli azzurri hanno battuto i cugini d'Oltralpe al fotofinish

Grande impresa quella compiuta oggi all'ora di pranzo dall'Italbasket Under16 maschile e dal cestista di Cantù Simone Ventura che hanno battuto al fotofinish la Francia qualificandosi così per la semifinale dei campionati Europei di categoria in corso di svolgimento in Georgia. Un quarto di finale mozzafiato quello andato in scena in tarda mattinata con gli azzurri del ct Mangone bravi a restare sempre in contatto a quotati transalpini e a rimontare fino ai secondi finali quando sul 73-73 una tripla a 2" dalla sirena segnata da Machetti ha regalato vittoria e il passaggio in semifinale. Semifinale che si giocherà venerdì 15 agosto e vedrà Ventura e gli azzurrini sfidare la vincente del quarto Spagna-Lituania.

Il tabellino di Francia-Italia 73-76

Parziali: 28-23, 41-39, 61-56

Italia: Nicolodi 14, Milazzo 4, Chouenkam, Ruggeri 9, Bonomi, Ventura, Papale, Compaore, Ronci 13, Alba 6, Sguazzin 3, Machetti 27. All. Mangone

Tutte le gare sono in diretta streaming su Youtube FIBA.