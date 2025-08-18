L'Italbasket U16 del canturino Ventura ko contro la Slovenia e finisce ai piedi del podio Europeo

Pallacanestro giovanile

Gli azzurrini e il cestista brianzolo hanno chiuso quarti al torneo continentale in Georgia

Finisce ai piedi del podio l'avventura agli Europei in Georgia dell'Italbasket Under16 maschile con il canturino Simone Ventura grande protagonista. Ieri infatti non sono bastati i 15 punti segnati dal top scorer di Cantù per regalare la vittoria e quindi la medaglia di bronzo agli azzurri che si sono dovuta arrendere alla Slovenia per 79-71. Ventura e compagni quindi chiudono quarti ma con la qualificazione per il Mondiale Under 17 2026, in programma in Turchia dal 29 giugno al 7 luglio insieme a Serbia, Lituania, Slovenia e Francia. Il cammino europeo dell'Italia ha totalizzato quattro vittorie contro Romania (105-69) e Grecia (66-57) nella prima fase poi con la Germania (85-65 ) agli ottavi e con la Francia (76-73 ) nei quarti contro le tre sconfitte subita contro la Lettonia nel girone eliminatorio (49-70), in semifinale con la Lituania (91-81) e come detto nella finale 3°-4° posto contro la Slovenia (79-71).

Il tabellino di Slovenia-Italia 79-71

Parziali: 26-22, 44-37, 60-51,

Slovenia: Godec (), Pejic Rupnik 14 (2/5, 2/3), Slapnik 1 (0/1, 0/1), Trsan* 6 (1/2, 0/3), Hegic, Ogorevc ne, Anderlic (0/1, 0/1), Pregl* 9 (3/6 da tre), Rezec* 16 (2/3, 3/8), Jarc* 27 (5/6, 4/5), Ilic 2 (1/5), Roznik* 4 (2/4). All: Gornjec.

Italia: Nicolodi 6 (0/5, 2/6), Milazzo* 2 (1/3, 0/3), Chouenkam* 1 (0/2), Ruggeri* 14 (4/7, 1/3), Ventura* 15 5/6, 0/2), Papale ne, Compaore 2 (1/1, 0/1), Ronci 5 (1/5, 1/3)), Alba 12 (5/5), Sguazzin 6 (2/4), Machetti* 8 (3/11, 0/4). All. Mangone.

Arbitri: Alakbar Hasanov (Azerbaigian), Orhan Cagri Hekimoglu (Turchia), Aurimas Borusas, (Lituania)

Classifica Finale Europei Under16

1*. Serbia

2*. Lituania

3*. Slovenia

4*. ITALIA

5*. Francia

6. Lettonia

7. Turchia

8. Spagna

9. Germania

10. Grecia

11. Georgia

12. Romania

13. Israele

14. Estonia

15. Finlandia

16. Svizzera