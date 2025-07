L'Italbasket U20 di Ilaria Bernardi batta anche il Belgio nel terzo test pre Europeo

Pallacanestro donne

Prosegue bene la marcia di avvicinamento delle azzurre al torneo continentale

Terzo test amichevole e terzo successo consecutivo per l'Italbasket femminile Under20 con la cestista di Figino Ilaria Bernardi protagonista in campo sulla strada verso il Campionato Europeo, che si giocherà a Matosinhos (Portogallo) dal 2 agosto.

La preparazione

Dopo la doppia vittoria contro la Slovenia, ieri sera la nazionale azzurra a Gubbio ha battuto anche il Belgio per 78-64 con la brianzola Bernardi autrice di 10 punti. E stasera si replica sempre contro il Belgio e sempre a Gubbio alle ore 18 (diretta su YouTube @italbasket).

Il tabellino di Italia-Belgio 78-64

Parziali: 19-16, 43-27, 64-44

Italia: Bernardi 10, Lucantoni 1, Piatti 9, Fantini 12, Zanardi 4, Edokpaigbe 17, Zuccon 4, Trozzola, Baldassarre 7, Gianangeli 7, Ceppellotti 5, Toffolo 2. All. Piazza.

Belgio: Courthiau 7, Cop, Battiston 8, Bruydoncx 14, Devos 7, Declercq 8, Bayart 9, Daelemens 3, Bevernage 1, Cuyvers 3, Owona 4, Remacle ne. All. Wolk.

Le convocate azzurre

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Gaia Castelli 2006 1.60 P Rhodigium Basket A.D

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Sofia Ceppellotti 2005 1.82 A North Alabama University

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Daba Diakhoumpa 2005 1.88 A-C Cestistica Spezzina

Francesca Toffolo 2005 1.80 G Virtus Academy Benevento

Emanuela Trozzola 2006 1.70 P Magnolia Campobasso

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia