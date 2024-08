L'Italia 3x 3 e l'assese Spreafico eliminate ai quarti di finale della Women’s Series di Baku

Quarti di finali fatali per la cestista assese Laura Spreafico e l'Italia Open Femminile 3×3 nella tappa delle Women’s Series che si è conclusa ieri a Baku in Azerbaijan.

La sconfitta

Dopo i due successi maturati nel corso della prima giornata contro Polonia e Austria, ieri sera le azzurre con la cestista brianzola in campo, si sono dovute arrendere sono in volata per 12-14 alle spagnole del Logrono Central che così sono passate in semifinale. Quella di Baku era l’ultima tappa della stagione 2024 per le Azzurre, che ora attendono la conclusione di tutti gli altri appuntamenti per sapere se si sono qualificate alla fase finale che si giocherà a Guangzhou in Cina il 7 e 8 settembre.

Queste le squadre partecipanti al torneo di Baku: Italia, Olanda, Francia, Dusseldorf Zoos (Germania), Spagna, Polonia, Gyor (Ungheria), Azerbaijan, Portogallo, Cina U24, Ucraina, Filippine, Austria, Mae Bashiflowlish Exe (Giappone), Irlanda e Logrono Central (Spagna).

Questi i tabellini delle gare azzurre

Quarti di finale

Italia-Logrono 12-14 (Spreafico 2)

Prima giornata

Italia-Polonia 14-10 (Spreafico 4)

Italia-Austria 12-11 (Spreafico 4)

Ora la nazionale Italiana femminile con Laura Spreafico si trasferirà a Roma pere due giorni di raduno quindi volerà a Vienna per la FIBA 3×3 Europe Cup dal 22 al 25 agosto. L’Italia che è nel girone A giocherà le prime due partite contro la Francia il 22 agosto alle ore 13.15 e contro l’Ucraina alle ore 16.50.

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba3x3