L'Italia 3X3 di Frustaci e Nasraoui chiude terza

Il risultato dell’Italia 3x3 non basta per la U23 World Cup.

Italia 3x3, vittoria e sconfitta

La terza e ultima giornata del FIBA 3×3 Youth Nations League Under 23 di Portoroz in Slovenia, sesta tappa del circuito continentale, si è chiusa ieri, giovedì 8 agosto, con una vittoria e una sconfitta per l'Italia delle due cestiste brianzole Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui che hanno sancito il terzo posto finale. Le azzurre infatti hanno prima battuto l'Austria ma poi sono state sconfitte dalla Germania. Un risultato finale che non permette all'Italia di qualificarsi per la U23 World Cup che si giocherà ad Ulaanbaatar, in Mongolia, dall’11 al 15 settembre.

Risultati Italia 3x3 terza giornata

Italia-Austria 22-12 (Nasraoui 9, Frustaci 3)

Italia-Germania 14-20 (Nasraoui 7, Frustaci 1)

Risultati azzurri seconda giornata

Italia-Slovacchia 20-14 (Nasraoui 7, Frustaci 3)

Italia-Austria 12-17 (Nasraoui 4, Frustaci)

Finale 3°-4° posto

Italia-Slovenia 15-16 (Nasraoui 4, Frustaci 2)

Risultati azzurri prima giornata

Italia-Slovenia 19-20 (Nasraoui 8, Frustaci 1)

Italia-Austria 17-16 dts (Nasraoui 8, Frustaci 3)