L'Italia del comasco Awudu Abass apre il torneo Pre Olimpico

Scatta questa sera la rincorsa al sogno olimpico della Nazionale italiana di pallacanestro maschile che sfiderà il Bahrain guidata dal comasco Abass.

L’Italia è guidata dal comasco

Gli azzurri e il comasco Awudu Abass che, alle 23.30 a Porto Rico, apriranno il torneo Pre Olimpico affrontando per la prima volta nella loro storia il Bahrain attualmente alla 67esima posizione del ranking FIBA. Da Como al Porto Rico.

Al Torneo Pre Olimpico di San Juan partecipano sei squadre divise in due gironi da tre formazioni ciascuno che si sfidano in un gironcino all’italiana con gare di sola andata: la prima classificata di ogni gruppo incrocia la seconda dell’altro girone. Solo la vincitrice della finalissima si qualificherà per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Per la Nazionale gruppo B

Abass e gli azzurri inseriti nel gruppo B con il Bahrain e Portorico. Nel Gruppo A invece ci sono Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Martedì 2 luglio (ore 23.30 italiane live su DAZN, Sky Sport e Now) l’esordio Azzurro contro il Bahrain. Due giorni dopo, giovedì 4 luglio (il 5 luglio in Italia, ore 2.30 live su DAZN, Sky Sport e Now) la sfida ai padroni di casa di Portorico. Le semifinali si disputeranno sabato 6 luglio con inizio alle 22.00 e alle 1.00 italiane live su DAZN, Sky Sport e Now) mentre la finale è in programma per domenica 7 luglio (l’8 luglio in Italia alle ore 00.00 live su DAZN, Sky Sport e Now).

Gli altri tornei Pre Olimpici si giocano a Valencia in Spagna (Libano, Angola, Spagna e Finlandia, Polonia, Bahamas), Atene in Grecia (Slovenia, Nuova Zelanda, Croazia e Grecia, Egitto, Repubblica Dominicana), Riga in Lettonia (Georgia, Filippine, Lettonia e Brasile, Camerun, Montenegro).

Questi gli azzurri convocati

0 Marco Spissu

1 Niccolò Mannion

5 Awudu Abass

7 Stefano Tonut

8 Danilo Gallinari

9 Nicolò Melli

17 Giampaolo Ricci

22 Giordano Bortolani

30 Guglielmo Caruso

33 Achille Polonara

54 Alessandro Pajola

77 John Petrucelli

Calendario Torneo Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)