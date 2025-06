L'Italia di capitan Spreafico batte la Grecia ma perde con la Spagna

Sulla strada verso il FIBA Women’s EuroBasket 2025 la nazionale Italia di basket femminile ha giocato nel weekend altre due gare amichevoli in Spagna.

Le gare

Le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico hanno partecipato al “Torneo delle Isole Baleari”, secondo appuntamento nel percorso di avvicinamento agli Europei che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Nel primo test l'Italia ha battuto la Grecia per 65-52 trascinata proprio dai 13 punti do Spreafico, per poi perdere nella seconda gara contro le padroni di casa della Spagna per 57-42. La nazionale azzurra si radunerà nuovamente nel pomeriggio del 4 giugno a Roma, per ultimare la preparazione in vista dell’Europeo. Il 10 e l’11 giugno a Brno le amichevoli con la Cechia, il 13 l’ultimo test a Castenaso (Bologna) contro il Montenegro (a porte chiuse).

Il tabellino di Italia-Spagna 42-57

Parziali: 8-9; 9-18; 15-11; 10-19

Italia: Keys* 4 (2/6, 0/2), Pasa 2 (1/3, 0/2), Verona* 9 (3/4, 1/3), Gilli ne, Pan 4 (2/4, 0/1), Trucco, Cubaj* 8 (4/9, 0/2), Madera 2 (1/4), Santucci 3 (0/2, 1/4), Fassina 4 (1/2), Spreafico* 3 (1/6 da tre), E. Villa ne, Toffolo ne, Trimboli* 3 (1/4 da tre). All. Capobianco.

Spagna: Buenavida 3 (1/2, 0/1), Etxarri 9 (3/5), Ortiz (0/1), Ayuso 7 (2/4, 1/3), Torrens* (0/2, 0/3), Araujo* 3 (1/2 da tre), Pueyo* 4 (2/3, 0/2), Fam* 7 (3/6, 0/1), Vilaro 8 (2/3 da tre), Ginzo 8 (3/6), Alarcon, Martin* 8 (1/7, 2/3). All: Mendez.

Arbitri: Roberto Martinez, Alfonso Olivares, Ariadna Chueca Moreno.

Il tabellino di Grecia-Italia 52-65

Parziali: 6-18; 18-11; 14-15; 14-21

Grecia: Cholopoulou (0/1 da tre), Krimili 4 (1/3 da tre), Bosgana* 9 (2/4, 3/3), Sarigiannidou, Pavlopoulou* 5 (0/5, 1/1), Louka 2 (1/4), Spanou* 8 (1/8, 1/1), Chatzileonti (0/2), Christinaki* 3 (0/4, 1/2), Chairistanidou, Fasoula* 17 (5/11), Karlafti 4 (1/1). All: Prekos.

Italia: Keys (0/1), Pasa 4 (2/4, 0/1), Verona* 6 (3/4, 0/1), Pan 3 (1/3 da tre), Trucco 2 (1/3), Cubaj* 12 (6/8, 0/2), Madera* 7 (2/3, 1/5), Santucci 6 (3/4, 0/2), Fassina* 2 (1/1, 0/3), Spreafico* 13 (1/4, 3/5), E. Villa (0/3, 0/2), Trimboli 10 (1/2, 2/5). All. Capobianco.