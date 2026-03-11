L’Italia di capitan Spreafico inizia il PreMondiale contro Porto Rico

Capitan Laurea Spreafico è pronta a scendere in campo con la Nazionale di basket femminile contro Porto Rico: che il PreMondiale abbia inizio.

Forza, capitan Spreafico

Inizia questa notte il cammino della nazionale italiana di basket femminile al torneo PreMondiale di San Juan, tappa fondamentale per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Tra le magnifiche 12 azzurre convocate dal Ct Andrea Capobianco anche la cestista di Asso Laura Spreafico che in veste di capitana le guiderà all’assalto, alle ore 20 locali (l’1 di notte del 12 marzo), proprio contro le padrone di casa, di Porto Rico presso il Coliseo de Puerto Rico “José MiguelAgrelot”, impianto che può ospitare oltre 18.000 spettatori. Dopo l’esordio col Porto Rico, Sprea e compagne sfideranno il 12 marzo la Nuova Zelanda (ore 22 italiane) e poi il 14 gli Stati Uniti (ore 22). Ultimi due impegni il 15 marzo contro la Spagna (ore 22) e il 17 contro il Senegal (ore 19) Tutte le partite del pre-Mondiale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, RaiSport e DAZN.

Il calendario del girone B

Mercoledì 11 marzo

Spagna-Nuova Zelanda (ore 14.00)

Stati Uniti-Senegal (ore 17.00)

Italia-Porto Rico (ore 20.00, ore 1.00 del 12 marzo in Italia)

Giovedì 12 marzo

Senegal-Spagna (ore 14.00)

Nuova Zelanda-Italia (ore 17.00, ore 22 italiane)

Porto Rico-Stati Uniti (ore 20.00)

Sabato 14 marzo

Senegal-Nuova Zelanda (ore 14.00)

Stati Uniti-Italia (ore 17.00, ore 22 italiane)

Spagna-Porto Rico (ore 20.00)

Domenica 15 marzo

Nuova Zelanda-Stati Uniti (ore 14.00)

Italia-Spagna (ore 17.00, ore 22 italiane)

Porto Rico-Senegal (ore 20.00)

Martedì 17 marzo

Senegal-Italia (ore 14.00, ore 19 italiane)

Spagna-Stati Uniti (ore 17.00)

Porto Rico-Nuova Zelanda (ore 20.00)

Le azzurre al PreMondiale

0 Jasmine Keys 1997 1.87 Ala Famila Schio

6 Francesca Pasa 2000 1.80 Playmaker Umana Venezia

8 Costanza Verona 1999 1.75 Playmaker Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 Ala Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 Guardia Umana Venezia

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 Centro Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 Ala La Molisana Campobasso

18 Mariella Santucci 1997 1.70 Playmaker Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 Guardia Umana Venezia

22 Olbis Andrè 1998 1.92 Centro Famila Schio

23 Laura Spreafico (k) 1991 1.82 Guardia Avenida Salamanca

77 Martina Kacerik 1996 1.81 Guardia Geas Sesto S.Giovanni