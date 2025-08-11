L'Italia U16 del canturino Ventura chiude la prima fase degli Europei con due vittorie e ora sfida la Germania agli ottavi

Pallacanestro giovanile

Gli azzurri secondi nel girone D, domani torneranno in campo contro i tedeschi

Si è chiusa la prima fase eliminatoria degli Europei Under 16 maschili in corso di svolgimento in Georgia

Tra i protagonisti anche il cestista Ventura

Gli azzurrini, che hanno tra i protagonisti anche il cestista del PGC Cantù Simone Ventura, ieri hanno chiuso il loro girone D degli Europei Under 16 maschili con un bel successo contro la Grecia per 66-57 che garantisce loro il secondo posto e l'abbinamento agli ottavi di finale contro la Germania, sfida che andrà in scena domani, martedì 12 alle 11.30.

Il tabellino di Grecia-Italia 57-66

Parziali: 16-16, 28-37, 38-48

Grecia: Zoupas* 18 (3/7, 1/5), Manis* 6 (1/6, 0/1), Asonitis 7 (3/7, 0/2), Vontas 6 (2/5 da tre), Papaioannou* 7 (1/6, 1/3), Meggos* (0/1 da tre), Sigalas 4 (2/2), Ioannidis* 6 (3/7), Nousios 3 (0/2), Tziano ne, Messiniotis (0/1), Kapirelis (0/1). All. Misiakos

Italia: Nicolodi 10 (1/1, 2/8), Milazzo 6 (2/4 da tre), Chouenkam*, Ruggeri* 12 (3/6, 1/3), Bonomi* 4 (2/3, 0/1), Ventura 8 (3/6, 0/1), Papale 2 (0/1 da tre), Compaore* 5 (1/4, 1/1), Ronci* 1 (0/2, 0/1), Alba 3 (1/2), Sguazzin 4 (1/3), Machetti 11 (1/4, 2/6). All. Mangone

Arbitri: Orhan Cagri Hekimoglu (TUR), Domen Krajnc (SLO), Martin Demierre, (SUI)

I risultati del girone D

8 agosto, Romania- Italia 69 - 105 (Ventura 12 punti), Lettonia-Grecia 74 - 68

9 agosto, Italia-Lettonia 49 - 70 (Ventura 7), Grecia-Romania 74 - 67

10 agosto, Grecia-Italia 57 - 66 (Ventura 8), Romania- Lettonia 82 - 92

Classifica finale girone D

Lettonia 6 punti; Italia 4; Grecia 2; Romania 0.