L'Italia U18 del canturino Acunzo batte Israele e fa tris agli Europei

Pallacanestro giovanile

Gli azzurrini hanno chiuso la prima fase del torneo continentale da imbattuti, domani ottavi contro l’Austria.

L’Italia U18 con il canturino Thomas Acunzo cala il tris agli Europei di Belgrado e vola agli ottavi di finale da prima del suo girone.

Italia U18 avanti agli Europei

Ieri la squadra azzurra Italbasket Under18 dopo aver battuto Germania all'esordio e la Bulgaria, si è sbarazzata agevolmente di Israele con il punteggio di 81-54 grazie anche ai 6 punti segnati da Acunzo neo acquisto del PGC Cantù. Gli azzurri di coach Marco Sodini (ex tecnico di Cantù) come detto chiudono il girone A in testa a punteggio pieno e domani mercoledì 30 alle 21 negli ottavi di finale sfideranno l’Austria, quarta classificata del gruppo B. Tutte le partite sono trasmesse dal canale YouTube di FIBA.

Il tabellino di Israele-Italia 54-81

Parziali: 13-19, 20-36, 30-66

Israele: Hershko (0/1, 0/2), Musis 7 (2/3), Rachlin 10 (1/3, 2/6), Frenkel* 3 (1/4), Streit* 2 (1/3, 0/3), Keller* 10 (5/10, 0/3), Amiel 6 (2/5), Artmenko* 8 (3/7), Dandiker 6 (2/3 da tre), Aronov (0/2 da tre), Azriel* 2 (1/5, 0/2). All: Peleg

Italia: Crestan 5 (1/3, 1/3), Accorsi 9 (0/2, 3/5), Hassan* 2 (1/4, 0/3), Baiocchi 8 (2/3, 1/1), Acunzo* 6 (3/5, 0/1), Macrì 2 (0/2), Lonati* 11 (3/5, 1/7), Garavaglia* 13 (5/6, 1/1), Ceccato 8 (1/3, 1/3), Frashni (0/3), Placinschi* 5 (2/3), Sow 12 (2/2, 2/3). All: Sodini.

Arbitri: Igor Mitrovski (Macedonia), Ioannis Tsibouris (Grecia), Joseph Hodgson (Gran Bretagna).

Tutti i risultati del girone A

1° turno 26 luglio

Italia-Germania 85 - 71, Israele- Bulgaria 80 - 67

2° turno 27 luglio

Germania-Israele 77 - 56, Bulgaria- Italia 51 - 91

3° turno 28 luglio

Israele-Italia 54 - 81, Germania-Bulgaria 80 - 85

Classifica finale girone A

Italia 3/0; Germania 1/2, Israele 1/2, Bulgaria 1/2