L'Italia U20 di Bernardi chiude i test pre Europei con una vittoria

Pallacanestro femminile

Quarta vittoria consecutiva per le azzurre in preparazione del torneo continentale

Sabato 2 agosto prenderà il via l’Europeo di basket rosa, nel frattempo l’Italia U20 ha chiuso i test con un altro risultato positivo.

Italia U20 in forma smagliante

Poker vincente per la cestista di Figino Ilaria Bernardi e l'Italbasket femminile Under20 che hanno chiuso con un altro successo la serie di amichevoli in preparazione dei Campionati Europei che scatteranno dal 2 agosto in Portogallo. Sabato sera le azzurre hanno battuto ancora il Belgio per 73-53 bissando il successo centrato solo 24 ore prima sempre a Gubbio per 78-64. Bernardi e compagne ora si trasferiranno a Roma, giovedì la partenza per Matosinhos, a pochi chilometri da Oporto, dove sabato 2 agosto prenderà il via l’Europeo. Il primo impegno delle azzurre, inserite nel girone D, sarà il 2 contro la Polonia (ore 21.30), il giorno successivo torneranno in campo contro la Cechia (ore 19.00) e il 4 agosto ultimo impegno della prima fase contro i Paesi Bassi (14.00).

Il tabellino di ieri Italia U20-Belgio 75-53

Parziali: 23-16, 39-27, 53-43

Italia: Bernardi 3, Lucantoni, Piatti, Zanardi 3, Edokpaigbe 18, Zuccon 10, Baldassarre 5, Ceppellotti 1, Lussignoli 11, Cedolini 5, Diakhoumpa 7, Osazuwa 12. All: Piazza.

Belgio: Courthiau 10, Cop, Battiston, Bruydoncx 1, Devos 11, Declercq 2, Bayart 4, Daelemens 7, Bevernage 9, Cuyvers 7, Owona 2. All: Wolk

Le convocate azzurre

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Sofia Ceppellotti 2005 1.82 A North Alabama University

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Daba Diakhoumpa 2005 1.88 A-C Cestistica Spezzina

Francesca Toffolo 2005 1.80 G Virtus Academy Benevento

Emanuela Trozzola 2006 1.70 P Magnolia Campobasso

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia