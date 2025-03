L'Italia Women 45 ricorderà la Coppa Campioni vinta dalla Comense nel 1995

Coppa Campioni 1995, un evento per ricordare il titolo vinto dalla Comense con l’Italia Women 45.

Coppa Campioni

A distanza di 30 anni dall'ultima coppa Europea vinta da una squadra italiana, la Pol. Comense ha organizzato un raduno celebrativo per festeggiare l’anniversario. A 30 anni di distanza da quel 22 marzo 1995 quando la pluridecorata POOL Comense al Pianella di Cucciago alzò la Coppa dei Campioni, ecco che il 22 marzo 2025 si radunerà a Como la Nazionale Italia Women 45 in cui militano alcune delle campionesse che insieme ad Aldo Corno proprio nel 1995 centrarono un clamoroso “quadriplete” vincendo con Coppa Italia-Scudetto-Coppa dei Campioni e Coppa del Mondo. La squadra azzurra il prossimo 22 marzo si ritroverà davanti al Pianella di Cucciago dove la Comense vinse la Coppa dei campioni, per poi trasferirsi al Palasampietro di Casnate con Bernate dove svolgerà l'allenamento della Nazionale Italia Women 45. Una squadra questa organizzata dalla Pol. Comense (con il patrocinio di ASC COMO eps, Panathlon Club Como, Osservatorio OINP, Olimpia Cadorago, Fornitori tecnici GEMS e FISIO TRE SA) che si sta preparando ai campionati Mondiali FIMBA World Maxibasketball Championship 2025 in programma in Canton Ticino a fine giugno.

Il roster della nazionale Over 45 femminile:

Balestra Alessandra

Bianchinotti Marianna

Brembilla Francesca

Brioschi Silvia

Catella Chiara

Cavenaghi Claudia

Ceccon Paola

Ciampoli Federica

Giancane Eleonora

Gottardi Silvia

Masciadri Raffaella

Monticelli Martina

Paterna Stefania

Sarti Roberta

Zimerle Anna

All. Gianluca Piccolo

Team Manager Marta Doniselli

Presidente Guido Corti