L’Unipol Briantea84 Cantù ritorna al PalaMeda. I campioni d’Italia in carica ospitano la Crich Pdm Treviso nella seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Buona la prima per la squadra di coach Gomez, che ha vinto a Firenze con un ampio 71-106. Dall’altra parte, i trevigiani hanno perso all’esordio contro Porto Torres: 63-77 il finale per i sardi. Palla a due a Meda alle ore 20.30.
LIVE Unipol Briantea84 Cantù-Crich Pdm Treviso: inizia la sfida di Meda!
La cronaca della sfida possesso dopo possesso