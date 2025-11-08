La Briantea84 è reduce da un’annata trionfale. I brianzoli hanno vinto infatti la Serie A, l’undicesima della loro storia. Un successo storico e decisamente esaltante per le modalità con le quali è arrivato. Dopo aver raggiunto la finale per il titolo contro Porto Torres, la squadra di Gomez non aveva il fattore campo. Vinta gara-1 in casa, la serie si è spostata in Sardegna per gara-2 e l’eventuale bella in gara-3. In gara-2 ha prevalso ancora la squadra di casa. Gara-3 invece ha visto un clamoroso upset. La Briantea ha infatti vinto per 70-71, dopo i tempi supplementari. Decisivo Adolfo Berdun, autore di 25 punti. Ora l’obiettivo è tentare di ripetersi.