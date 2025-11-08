In diretta

LIVE Unipol Briantea84 Cantù-Crich Pdm Treviso: inizia la sfida di Meda!

La cronaca della sfida possesso dopo possesso

Cantù · 08/11/2025 alle 18:30

L’Unipol Briantea84 Cantù ritorna al PalaMeda. I campioni d’Italia in carica ospitano la Crich Pdm Treviso nella seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Buona la prima per la squadra di coach Gomez, che ha vinto a Firenze con un ampio 71-106. Dall’altra parte, i trevigiani hanno perso all’esordio contro Porto Torres: 63-77 il finale per i sardi. Palla a due a Meda alle ore 20.30.

Briantea84 Cantù avanti 8-4 dopo 5′

Dopo qualche problema con i cronometri dei 24, la partita inizia con il canestro di Tosatto per Treviso. Carossino segna i primi due punti interni della stagione della Unipol a 8.40 dalla sirena del primo quarto. Trenta secondi più tardi il primo vantaggio con Gabas. De Miranda realizza il 4-4 a 7.00, Bedzeti dopo pochi secondi ristabilisce i due punti di gap a favore di Cantù, ancora l’italomacedone poi per l’8-4. Questo il punteggio a metà primo quarto.

Squadre in campo a Meda: ecco i quintetti

Quintetti in campo. Per la Briantea84 Cantù partono Patzwald, Berdun, Carossino, Gabas e Bedzeti. Treviso invece va con De Miranda, Tosatto, Feltrin, Kuduzuvic e Favretto. Si comincia!

L’estate e il mercato della Unipol Briantea84 Cantù

Durante l’offseason la dirigenza canturina ha deciso di cambiare qualcosa. Confermato il coach argentino Gomez, parte dei protagonisti della scorsa stagione hanno invece salutato la Brianza. Veloce, Bellers, Sbuelz e soprattutto una bandiera come Jacopo Geninazzi, 18 stagioni in Briantea, hanno lasciato il roster. Confermati Tomaselli, Carossino, Patzwald, Poggenwisch, Berdun, De Maggi e Makram. A loro si sono aggiunti diversi ottimi giocatori. Primo fra tutti, Sabri Bedzeti, italo-macedone e colonna della nazionale Italiana. In passato giocava a Santo Stefano. Torna in Serie A De Deus Ramos, già a Santo Stefano un paio di stagioni fa. Ritorna a Cantù Pralle, in biancoblù nella stagione 2012/2013. Joel Gabas viene dall’Argentina: prima stagione per lui in Italia.

Briantea84: pochi mesi fa lo Scudetto vinto in Sardegna

La Briantea84 è reduce da un’annata trionfale. I brianzoli hanno vinto infatti la Serie A, l’undicesima della loro storia. Un successo storico e decisamente esaltante per le modalità con le quali è arrivato. Dopo aver raggiunto la finale per il titolo contro Porto Torres, la squadra di Gomez non aveva il fattore campo. Vinta gara-1 in casa, la serie si è spostata in Sardegna per gara-2 e l’eventuale bella in gara-3. In gara-2 ha prevalso ancora la squadra di casa. Gara-3 invece ha visto un clamoroso upset. La Briantea ha infatti vinto per 70-71, dopo i tempi supplementari. Decisivo Adolfo Berdun, autore di 25 punti. Ora l’obiettivo è tentare di ripetersi.