L'NBA convoca il neo canturino Thomas Acunzo per un prestigioso training estivo a Manchester

Pallacanestro giovanile

Il cestista brianzolo è stato chiamato per il “2025 Basketball Without Borders Europe Men's Camp.

L'NBA bussa alle porte del Progetto Giovani Cantù: in queste ore è arrivata in casa brianzola una convocazione di quelle davvero prestigiose.

Acunzo, per te c’è l'NBA

La new entry canturina Thomas Acunzo, lungo classe 2008 attualmente impegnato con la Nazionale Italiana agli Europei Under 18 in Serbia dove si è qualificato per la semifinale, ha ricevuto la chiamata per partecipare al “2025 Basketball Without Borders Europe Men's Camp”, organizzato da NBA e FIBA che si svolgerà a Manchester dal 12 al 15 agosto. Una convocazione che pesa davvero tanto visto che “Basketball Without Borders Europe” invita al suo camp formativo solo quei giovani atleti che, proprio come Thomas, ritiene delle vere eccellenze e dei prospetti interessanti per il futuro. Durante il training NBA, i convocati potranno migliorare le loro qualità grazie al contatto diretto con atleti da tutto il mondo e grazie alla irripetibile occasione di allenarsi con coach e tecnici provenienti dai campionati NBA e FIBA.

Un orgoglio per il PGC

Una convocazione che riempie dì orgoglio tutto il PGC Cantù come ha sottolineato Guido Nava responsabile organizzativo del PGC: "Acunzo è una new entry nel settore giovanile del Pgc, ma sicuramente è un ragazzo molto valido. Unico 2008 impegnato con la nazionale italiana agli europei in Serbia ed adesso questa prestigiosa convocazione di NBA-Fiba (ricordiamo che prima di lui anche Procida aveva partecipato alla stessa manifestazione). Siamo molto contenti per lui e non vediamo l’ora di vederlo all’opera con la maglia di Cantù. Bravissimo Thomas, un pre-season davvero sensazionale! Tutto il PGC è orgoglioso di te!”.