Lomazzo sbanca Turate e domenica che posticipi a Guanzate e Mariano

Ieri sera si è giocato un altro anticipo del 2° turno del girone E di Divisione Regionale 3 che ha visto il colpo esterno dell’Abc Lomazzo che è andata a sbancare il campo di Turate riscattando il ko subito all’esordio.

Le altre gare

Ora l’attenzione si sposta sui due posticipi domenicali che promettono spettacolo e match avvincenti. A cominciare da OSG Guanzate-Alebbio Como tra due squadre che vogliono bissare il successo della prima giornata mentre a Mariano i giovani del Sant’Ambrogio di coach Francesco Moro riceve il Tavernreio per provare a conquistare i primi punti stagionali contro una formazione assolutamente di valore.

Programma del 2° turno d’andata, girone E

Giovedì 9 ottobre ore 20-15 Cucciago-Pallacanestro Albavilla 74-69, 21-15 Erba-Virtus Cermenate 59-64, Playground Team-Villa Guardia 64-61, SB’83 Cermenate-Senna 52-60, venerdì 10 ore 21.15 Basket 2000 Turate-Lomazzo 64-85, domenica 12 ore 20.30 Osg Guanzate-Alebbio, Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone E

Playground, Senna, Virtus Cermenate 4; Guanzate, Villa Guardia, Alebbio, Tavernerio, Cucciago Bulls, ABC Lomazzo 2; S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla, Erba 0.