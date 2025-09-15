Lombardia Cup conquistata dall’Acqua S.Bernardo

La Pallacanestro Cantù Acqua S.Bernardo non sbaglia un colpo: conquistata anche la Lombardia Cup.

Lombardia Cup, trionfo canturino

Continua a macinare risultati convincenti nel suo precampionato l’Acqua S.Bernardo Cantù. I biancoblù si aggiudicano la Lombardia Cup grazie alla vittoria su Cremona 84-73 nella finale con Cremona.

Willis è il protagonista nei primi minuti, poi ci pensa Gilyard a mettere l’Acqua S.Bernardo in partita. Inizia, così, un lungo periodo di equilibrio, con Cantù che rimane a lungo in vantaggio, ma senza mai allungare con decisione. Bowden propizia un break che vale il +7. Cremona nell’ultima azione accorcia sul 24-20. La Vanoli ricuce e torna avanti, affidandosi a Casarin. Sneed scuote Cantù con una schiacciata in contropiede, i compagni lo seguono e Gilyard infila la tripla che vale il controsorpasso. Negli ultimi minuti l’Acqua S.Bernardo consolida il vantaggio e va al riposo sul 42-35.

Cantù esce bene dagli spogliatoi e tocca per la prima volta il +10. Cremona lotta e accorcia, ma Bowden segna due triple consecutive e aggiorna il massimo vantaggio a +13. L’Acqua S.Bernardo alza il livello anche in difesa, senza lasciare spazio agli avversari. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 68-54.

I biancoblù continuano sulla stessa onda anche nei primi minuti dell’ultima frazione, aggiornando il conto di un massimo vantaggio che tocca anche quota venti punti. Con il risultato in ghiaccio, coach Brienza concede spazio anche ai giovani aggregati dell’under 19 del PGC. La sirena finale certifica la vittoria dell’Acqua S.Bernardo 84-73.

Il commento di coach Brienza

Il Commento di coach Brienza: “Siamo stati bravi, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto delle buone cose e rispetto a ieri c’è stata più attenzione. In questo momento della preparazione ogni allenamento e ogni partita sono importanti per fare qualche passo in avanti in vista del campionato e oggi si sono visiti. Aldilà della freschezza atletica, avevo chiesto ai ragazzi maggiore accortezza soprattutto in difesa e sono contento di averla vista. In settimana dovrebbe tornare in campo anche Ajayi e vedremo di continuare questo processo nel resto delle amichevoli che ci aspettano”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VANOLI CREMONA: 84-73 (24-20, 18-15, 26-19, 16-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 11, Bowden 19, Moraschini 2, De Nicolao 1, Ballo 11, Bortolani 3, Ventura 2, Sneed 17, Basile 14, Viganò, Ring, Okeke 4.

Vanoli Cremona: Anigbogu 7, Zanotti, Willis 13, Jones 6, Casarin 16, Grant 15, Galli 5, Veronesi 3, De Gregori 3, Durham 5.