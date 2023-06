Per la prima volta l’Orienteering fa il suo esordio a Livigno, con un appuntamento esteso a tutto il weekend. Infatti dal 2 al 4 giugno si terranno 3 gare di livello nazionale: si parte con la gara cittadina del 2 giugno, valida come Campionato Italiano Sprint Relay, la Coppa Italia Middle, del 3, e infine il Campionato Italiano Long domenica 4.

L'orienteering sbarca a Livigno: nel weekend tre gare di livello nazionale

Saranno più di 850 gli atleti impegnati in questo trittico che vede al via i migliori interpreti della specialità. In particolare, le gare del venerdì e della domenica rappresentano un passaggio fondamentale, sotto gli occhi del CT Stefano Raus, in vista dei Campionati Mondiali che si tengono dall’11 al 16 luglio in Svizzera.

Il format

L’Orienteering prevede una competizione con concorrenti muniti di mappe e bussola che devono raggiungere nell’esatta sequenza di punti di controllo. La prova del venerdì, a squadre, si svolge tra le vie cittadine e vede impegnati team composti da 3 atleti (2 uomini e 1 donna) mentre il sabato si gareggia individualmente nel bosco nella zona del Passo Eira, prima del gran finale, Long, al Mottolino.

In gara tutti gli azzurri, in particolare le attenzioni sono sul leader italiano Riccardo Scalet e suoi compagni del Park Word Tour, Sebastian Inderst e Lukas Patscheider. Tra i maschi attenzione anche per il perugino Francesco Mariani (Pol Masi), campione del mondo Junior in Turchia 2021, Giacomo Zagonel (Pol Masi). Vengono dal Trentino anche Mattia Debertolis (US Primiero), Samuele Tait e Roberto Dallavalle (Gronlait).

Al femminile le Elite in gara sono la milanese Caterina Dallera (Punto Nord), Viola Zagonel (Pol Masi), Martina Rizzi (Fonzaso), Christine Kirchlechner (Merano) Nicole Scalet (US Primiero) e Anna Pradel (US Primiero).

I commenti

Ad organizzare la prova è la società Ago Rosso ASD presieduta da Tommaso Civera, bergamasco, che ha da subito creduto in Livigno come destinazione per l’Orienteering.

"Da circa un anno abbiamo iniziato a mappare l’area di Livigno. Ora, con questo appuntamento del 2-4 giugno, speriamo di presentarci al meglio alla località. Per noi, come Agorosso è anche una prima volta importante con un Campionato Italiano. Ringraziamo fin da subito l’APT per il supporto e altre realtà locali hanno supportato l’Orienteering, uno sport totalmente green diffuso soprattutto in Svizzera e Scandinavia. Il nostro augurio è che questo sia il primo di una serie di eventi e di un percorso che può portare molto lontano".

Queste invece le parole di Luca Moretti, presidente APT Livigno:

"Siamo davvero orgogliosi di ospitare a Livigno questo evento che di fatto rappresenta uno splendido trampolino di lancio per la località nei confronti della disciplina dell'Orienteering. Debuttare con un Campionato Italiano è sicuramente ambizioso, ma siamo certi che l'organizzazione del team Ago Rosso ASD sarà all'altezza di coordinare al meglio i vari aspetti per una splendida riuscita della manifestazione".

L’evento sarà trasmesso su Rai Sport e godrà di uno spazio di 30’.