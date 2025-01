L'U17 perde la gara d'andata dei quarti di finale contro Robur Varese

Progetto Giovani Cantù: l’U17 non vince la sfida, ora testa alla sfida di sabato 25 gennaio sul campo di Seveso.

PGC: U17 perde contro Robur Varese

Sono iniziati i playoff del campionato Eccellenza Under17 lombardo e purtroppo la gara di andata dei quarti di finale non ha portato frutti per la Generali Buelli e Rasero Cantù, battuta sul campo della Robur Varese in volata per 82-79. Per oltre 30' la sfida è stata in equilibrio, poi i padroni di casa hanno trovato la zampata vincente. Il discorso qualificazione è rimandato così alla gara di ritorno che il Progetto Giovani Cantù giocherà in casa sabato 25, alle 17, sul parquet di Seveso.

Playoff - gara di andata quarti di finale

ROBUR ET FIDES VARESE - GENERALI BUELLI E RASERO CANTU’ 82- 79

Parziali: 20-21, 47-45, 66-66

Robur et Fides Varese: Realini 5, Manera 3, Bottelli 38, Pezzoni 1, Zefi, Tufano, Alabiso 8, Franceschet 4, Bonina 3, Zanitelli 20. All. Bianchi.