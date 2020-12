L’uggiatese Anna Catelli, dal campo al set per la sua Inter

L’uggiatese Anna Catelli, dal campo di calcio al set per la sua Inter.

La calciatrice 18enne di Uggiate Trevano tra le testimonial dei nuovi gadget natalizi dell’Inter, al fianco, solo per citarne una, di Regina Baresi. Non solo evoluzioni in campo per lei ma anche volto della nuova campagna di promozione del merchandising dei neroazzurri.

La centrocampista, nata a Como nel 2002, si avvicina al calcio all’età di 8 anni, quando si iscrive all’Uggiatese, dove rimane per quattro stagioni, giocando in una squadra mista. Nel 2014 si trasferisce al Como, con cui ripercorre le fila del settore giovanile per poi passare in prima squadra.

Nell’estate del 2019 passa a FC Internazionale Milano, giocando il primo anno nel campionato Primavera e passando in prima squadra per la stagione 20/21. Nel settembre del 2017, Catelli riceve la prima convocazione in Nazionale U16, per essere chiamata poco dopo in U17. Attualmente veste i colori azzurri con la Nazionale U19.

In foto la seconda da sinistra.