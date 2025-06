L'Under17 abbatte l'Aquila Trento e vola tra le prime otto d'Italia

Cammino perfetto della Generali Buelli e Rasero Cantù alle finali nazionali Under17 in corso di svolgimento a Chiusi.

Che volo l'Under17

Ieri sera, mercoledì 18 maggio, la squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi ha chiuso il girone eliminatorio al primo posto centrando la sua terza vittoria consecutiva a spese dell'Aquila Trento battuta per 78-63. Un successo che significa anche qualificazione diretta ai quarti di finale e una certezza: Cantù è già tre le prime otto squadre d'Italia proprio come era successo agli Under15 recentemente alle finali tricolori di Agropoli. Oggi turno di riposo per Cantù che tornerà in campo domani alle 14 per giocare i quarti di finale contro la vincente dello spareggio odierno GranTorino-Francavilla. "Ben venga questa giornata di riposo sempre utile per recupere dopo le fatiche dei primi giorni e il gran caldo. Noi siamo davvero contenti del nostro cammino perché abbiamo disputato tre gare importanti e svolto un buon lavoro di squadra".

Il tabellino della terza partita Generali Buelli e Rasero Cantù Under17-Aquila Basket Trento 78-63

Parziali: 26-18, 34-30, 58-55.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 14, Redaelli 4, Zimonjic 2, Ventura 10, Gualdi 14, Malano 9, Ghirardi, Panceri 2, Alexa, Bandirali 16, Bagordo, Pavese 7. All. Bonassi, Vice All. Banfi, Costacurta.

Aquila Basket Trento: Dalla Bernardina, Santini 2, Fezzani, Vergnaghi 4, Cheick Niang 26, Cattapan, Chemelli, Barra 7, Alba 4, Krizman, Triggiani 11, Machetti 9).

Risultati del girone A

Lunedì 16 giugno Cantù-Udine 78-64, Trento-Firenze 84-53; martedì 17 Cantù-Firenze 98-54, Trento-Udine 81-78; mercoledì 18 Cantù-Trento 78-63, Firenze-Udine 66-80.

Classica finale girone A

Cantù 6; Trento 4; Udine 2; Firenze 0. I gironi

Spareggi di oggi

Ore 16 Grantorino-Francavilla, ore 17 Trento-Derthona, ore 18 Trieste-Pallacanestro Varese, ore 19 Bassano-Udinese.