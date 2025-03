L'Unipol batte Padova e conquista i play off

Una vittoria che vale doppio: la Unipol Briantea84 Cantù batte Self Group Padova Millennium Basket 92 a 57 e conquista l’aritmetica qualificazione ai playoff del campionato con tre giornate di anticipo rispetto alla chiusura della regular season.

Vittoria convincente

Il gruppo guidato da coach Josef Jaglowski (assenti Patzwald, Bellers e Poggenwisch) mette in scena una prova convincente nella 15^giornata di Serie A Fipic (la sesta del girone di ritorno), contro l’attuale ultima in classifica nel pomeriggio del palazzetto dello sport di Piombino Dese. Primo quarto equilibrato tra botta e risposta a referto, con una Padova che gioca a viso aperto, coraggiosa. Poi la Unipol spinge nel secondo quarto e allunga sul +16 (34-18) a 4’ dalla fine. La differenza diventerà importante alla pausa lunga: (+21, 47-26) grazie ai punti di Carossino, Tomaselli e De Maggi, tra gli altri. Poi gara in pieno controllo nonostante Padova non abbia mai smesso di produrre in offensiva. Carossino miglior realizzatore con 22 punti, in casa Unipol seguito da Veloce (14), Barbibay (14), De Maggi (13) e Tomaselli (11). In campo tutti i 10 giocatori per l’ultimo impegno di campionato prima dell’appuntamento dei quarti di finale di Champions Cup (7-9 marzo).

La cronaca

Coach Jaglowski opta per il quintetto composto da Tomaselli, Veloce, Berdun, Carossino e De Maggi. Botta e risposta nei primi 5’ di gioco, 8-8 al tabellone in un avvio equilibrato tra le due formazioni. 4 punti per Tomaselli, 2 per Carossino e altrettanti per De Maggi in casa Unipol. De Maggi-Carossino allungano sul +4 (12-8) a 3’38’’ dalla fine del primo quarto, Gamri un canestro per rimanere in scia. Altro allungo biancoblù con i punti di Carossino e De Maggi che si spingono fino al massimo vantaggio (+8), spezzati dai 4 punti di Casagrande. Dopo 10’ Unipol avanti 20-14.4-0 Veloce per i primi sigilli personali e il momentaneo +10 Unipol (24-14). Bargo per Padova ne sigla 4, in mezzo altri punti per De Maggi e Veloce. 4’ di gioco passati, 28-18 per i biancoblù che adesso spingono. Gran recupero di Tomaselli in difesa che si lancia a canestro: sesto punto, +12Unipol (30-18). Primi cambi in casa Unipol: fuori De Maggi e Veloce, dentro Sbuelz e Barbibay. Carossino altri 4 punti che valgono un break di 6-0, 34-18 al tabellone e coach Da Villa che chiama il time-out. Ancora Bargo che si prova a caricare la squadra, Tomaselli completa un bel gioco da tre punti. Sbuelz scrive il suo nome a referto, poi 4 punti di Foffano spezzati dal canestro di Carossino. Tomaselli raggiunge la doppia cifra: 10 punti (43-24 per la Unipol al tabellone) in poco meno di 20’ di gioco. Il cronometro scorre verso l’intervallo, primi punti anche per Berdun e Barbibay, in mezzo l’ex Raourahi. Il tabellone segna 47-per i canturini alla pausa lunga.

Il parziale

Fuori Carossino e Tomaselli, dentro Geninazzi e Veloce. Parziale di 12-10 per la Unipol nei primi 5’ di gioco del terzo quarto con Barbibay, Sbuelz e Veloce ad aggiornare i punti a referti per i biancoblù. Fuori Berdun, dentro Carossino. Nonostante l’importante gap, Padova non fa la timida a canestro con Foffano, Da Rin, Da Silva e Raourahi. Ma la distanza, come detto, è tanta e un Carossino che raggiunge 18 punti personali, insieme ai sigilli di Veloce e Barbibay portano la Unipol sul 68-43 a poco più di un minuto dal termine del quarto. Foffano per Padova, poi perfezione Carossino dalla lunetta e ventello conquistato. Sbuelz vale il 72-45 a 10’ dalla fine della gara. Fuori Sbuelz e Geninazzi, dentro Berdun e Fikov. Ultimo quarto. Garavello per Padova, Barbibay perfetto dalla lunetta. Carossino non si ferma e firma il 22esimo punto, come la sua maglia. Carossino, Berdun e Barbibay spezzati solo da Foffano. 80-49 per la Unipol al giro di boa. Fuori Berdun e Carossino, dentro De Maggi e Makram che ci mette pochi secondi a segnarsi sul referto. Coach Jaglowski completa, così, tutte le rotazioni dei 10 giocatori a disposizione. C’è spazio anche per la tripla di Barbibay, 82-53 a 3’43’’ dal termine della gara. Per Padova punti di Garavello e Da Silva Pelizari. De Maggi alimenta i suoi punti, aggiunge Veloce e primi punti anche per Fikov. Padova conclude con Garavello e Foffano, prima che Fikov segni anche il suo nome a referto. Finisce qui: la Unipol batte Padova 92 a 57.