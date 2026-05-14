L’Uniweb Cantù U14 va ko nella gara d’andata battuta a Milano

Il primo atto della semifinale regionale Under14 Gold non ha sorriso all’Uniweb Cantù che è stata battuta nella gara d’andata sul campo dell EA7 Olimpia Milano per 93-68. I giovani cestisti brianzoli diretti da coach Matteo Bonassi sono rimasti in scia per i primi 10’ per poi subire la progressione dei padroni di casa che si aggiudicano così gara 1 con largo margine. La qualificazione però si deciderà nella gara di ritorno quando l’Uniweb potrà giocare in casa venerdì 15 maggio alle 20.30 quando dovrà cercare una vera impresa per ribaltare il passivo a suo favore e volare in finalissima.

Il tabellino di EA/ Milano-Uniweb Cantù 93-68

Parziali: 22-21, 48-30, 70-53

Uniweb Cantù: Mascheroni 3, Formenti 6, Bazzi, Lombardi 8, Olgiati F. 2, Balestrini 4, Galimberti 10, Moscatelli 7, Santonastasi 4, Olgiati R. 9, Aiolfi 8, Rho 7. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.