L’Uniweb Cantù U14 vince la gara d’andata ad Almenno 63-73 e vede il podio regionale

Missione compiuta dall’Uniweb Cantù Under14 Gold che vede più vicino il podio regionale.

La gara

La squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi ha vinto la gara d’andata della finale 3°-4° posto del campionato lombardo andando a sbancare il campo dell’Almenno Basket per 63-73. Dopo un primo quarto equilibrato i giovani biancoblù hanno cambiato marcia e già all’intervallo sono andati al riposo sul +17 per poi gestire il vantaggio fino al 40′.

Vantaggio che dovranno difendere nel match di ritorno che giocheranno in casa sabato 30 maggio per salire sul terzo gradino del podio lombardo.

Il tabellino di Almenno Basket-Uniweb Cantù 63-73

Parziali: 15-19, 26-43, 43-60

Uniweb Cantù: Bianchi, Mascheroni 9, Formenti 9, Bazzi 2, Lombardi 3, Olgiati F., Gallinoni 2, Balestrini 5, Galimberti 9, Moscatelli 22, Santonastasi 8, Rho 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.