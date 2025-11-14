Pallacanestro giovanile

L’Uniweb Cantù Under14 battuta e agganciata al 3° posto dal Basket Academy Ticino

Trasferta negativa per i brianzoli nel campionato Gold Lombardo

Cantù · 14/11/2025 alle 08:11

Trasferta negativa infrasettimanale per l’Uniweb Cantù Under14 Gold che è stata battuta sul campo del Basket Academy Ticino che l’ha anche agganciata al terzo posto nel girone B del campionato Eccellenza Lombardo.  E pensare che la gara era iniziata bene per canturini diretti da coach Matteo Bonassi che sono partiti forte comandando per oltre 30′. Nel finale però i padroni di casa hanno piazzato un parziale incredibile che ha ribaltato le sorti e l’esito della gara. Cantù tornerà in campo domenica 16 novembre in casa dove ospiterà alle ore 11.15 il Social Osa Milano.

Tabellino di Basket academy Ticino-Uniweb Cantù 65-73

P(12-17, 27-37, 42-53)
Uniweb Cantù: D’Aloia, Mascheroni 11, Bazzi 2, Lombardi 8, Olgiati F., Gallinoni 6, Balestrini 6, Galimberti 16, Moscatelli 8, Santonastasi, Olgiati R. 10, Aiolfi 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

