L’Uniweb Cantù Under14 battuta e agganciata al 3° posto dal Basket Academy Ticino

Trasferta negativa infrasettimanale per l’Uniweb Cantù Under14 Gold che è stata battuta sul campo del Basket Academy Ticino che l’ha anche agganciata al terzo posto nel girone B del campionato Eccellenza Lombardo. E pensare che la gara era iniziata bene per canturini diretti da coach Matteo Bonassi che sono partiti forte comandando per oltre 30′. Nel finale però i padroni di casa hanno piazzato un parziale incredibile che ha ribaltato le sorti e l’esito della gara. Cantù tornerà in campo domenica 16 novembre in casa dove ospiterà alle ore 11.15 il Social Osa Milano.

Tabellino di Basket academy Ticino-Uniweb Cantù 65-73

P(12-17, 27-37, 42-53)

Uniweb Cantù: D’Aloia, Mascheroni 11, Bazzi 2, Lombardi 8, Olgiati F., Gallinoni 6, Balestrini 6, Galimberti 16, Moscatelli 8, Santonastasi, Olgiati R. 10, Aiolfi 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.