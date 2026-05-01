L’Uniweb Cantù Under14 doma il Ticino e vola ai quarti di finale

Missione compiuta dall’Uniweb Cantù Under14 Gold che vincendo anche la gara di ritorno degli ottavi di finale playoff regionali ha eliminato il Basket Academy Ticino qualificandosi così per i quarti. La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi è partita forte allungando già a metà gara per poi concludere in progressione per 88-49.
Tabellino di Uniweb Cantù-Basket Academy Ticino 88-49
Parziali: 21-14, 49-30, 68-38
Uniweb Cantù: Mascheroni 8, Bazzi 5, Lombardi 7, Olgiati F. 9, Balestrini 6, Galimberti 14, Moscatelli 12, Santonastasi 4, Olgiati R. 13, Aiolfi 5, Rho 5. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.