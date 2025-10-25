Pallacanestro giovanile

L’Uniweb Cantù Under14 sconfitta in EYBL dallo Zalgiris Kaunas

Iniziata a Praga l'avventura dei biancoblù brianzoli al prestigioso torneo internazionale

Cantù · 25/10/2025 alle 09:43

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura degli Under19 del Progetto Giovani Cantù nella prima tappa del prestigioso torneo internazionale EYBL in corso di svolgimento a Praga. L’Uniweb allenata da coach Matteo Bonassi ha perso contro i forti lituani dello  Zalgiris Kaunas per 77-57. Oggi per i canturini la seconda partita contro NKA Agave

Il tabellino di Zalgiris Kaunas-Uniweb Cantù 77-57

Parziali: 20-14, 37-27, 55-44
Zalgiris Kaunas: Pocevicius 7, Jarockis, Gasounas 16, Tamosiunas 5, Gasparavicius 2, Stomma 4, Urbonavicius 5, Mackevicius 12, Digaitis 2, Kazakevicius 7, Guoga 11, Barzda 6. All. Urkis.
Uniweb Cantù: D’Aloia 4, Mascheroni, Formenti 6, Bazzi 2, Lombardi 5, Olgiati F. 2, Gallinoni 4, Balestrini 4, Galimberti 5, Moscatelli 11, Olgiati R. 10, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Uniweb cantù Under14 a Praga
Uniweb Cantù Under14 a Praga per la primatappa di EYBL- foto social PGC Cantù
