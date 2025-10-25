L’Uniweb Cantù Under14 sconfitta in EYBL dallo Zalgiris Kaunas

E’ iniziata con una sconfitta l’avventura degli Under19 del Progetto Giovani Cantù nella prima tappa del prestigioso torneo internazionale EYBL in corso di svolgimento a Praga. L’Uniweb allenata da coach Matteo Bonassi ha perso contro i forti lituani dello Zalgiris Kaunas per 77-57. Oggi per i canturini la seconda partita contro NKA Agave
Il tabellino di Zalgiris Kaunas-Uniweb Cantù 77-57
Parziali: 20-14, 37-27, 55-44
Zalgiris Kaunas: Pocevicius 7, Jarockis, Gasounas 16, Tamosiunas 5, Gasparavicius 2, Stomma 4, Urbonavicius 5, Mackevicius 12, Digaitis 2, Kazakevicius 7, Guoga 11, Barzda 6. All. Urkis.
Uniweb Cantù: D’Aloia 4, Mascheroni, Formenti 6, Bazzi 2, Lombardi 5, Olgiati F. 2, Gallinoni 4, Balestrini 4, Galimberti 5, Moscatelli 11, Olgiati R. 10, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.