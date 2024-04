L'Uniweb U14 chiude il girone Silver Elite perdendo a Cernusco ma al 2° posto

La seconda fase regionale dei playin Under14 Elite si è chiusa con una sconfitta in volata per la squadra del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi infatti ha perso l'ultimo turno sul campo della Libertas Cernusco per 89-82 dopo essere stata avanti per oltre tre quarti di gara. I giovani canturini terminano così questo girone Silver al secondo posto a quota 22 punti alle spalle della capolista Lussana Bergamo e ora aspettano di conoscere la loro terza fase.

Il tabellino di Cernusco-Uniweb Cantù 89-82

Parziali: 17-32, 36-46, 65-66

Uniweb Cantù: Barreca 10, Locatelli, Tagliabue, Festi 3, Sellitto 26, Buzzi 7, Molteni 3, Marelli 6, Mascheroni, Bonavoglia 3, Rainoldi 7, Gazzani 17. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati 4° turno ultimo di ritorno girone Silver

Cernusco-Uniweb Cantù 89-82m Draghy Gorla-Lussana Berfgamo 53-60, Milanotre-Seregno 72-60, Lissone-Cucciago Bulls 50-68

Classifica girone Silver

Lussana Bergamo, 26; Uniweb Cantù 22; Libertas Cernusco 20; Draghi Gorla 16; Milanotre 14; Cucciago Bulls 8; Seregno 6; Lissone 0.