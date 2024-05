L'Uniweb Under14 si arrende nei quarti di finale all'Olimpia Milano

Playoff amari per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi, infatti, ha perso le due partite dei quarti di finale battuta in entrambe le occasioni dai pari età dell'EA Olimpia Milano. Dopo aver perso Gara 1 ad Assago per 101-61, ieri la squadra canturina si è dovuta arrendere anche in casa, ma a testa alta sconfitta per 69-79.

Il tabellino di Gara 2: Uniweb Cantù-MIlano 69-79

Parziali: 13-9, 33-24, 47-57.

Uniweb Cantù: Barreca 3, Locatelli, Biffi 1, Festi 2, Tagliabue, Sellitto 22, Buzzi 3, Molteni 3, Marelli 16, Bonavoglia, Rainoldi 5, Gazzani 14. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Olimpia Milano: Lassoij, Bertoletti 12, Zara 2, Chissotti 5, Papaleo 10, Folino 7, Fontana 3, Cerbino 8, Sabatini 8, Fulghieri 12, Reimbelli 12, Marai. All. Pogliaghi.

Il tabellino di Gara 1: MIlano- Uniweb Cantù 101-61

Parziali: 32-11, 60-22, 82-45.

Olimpia Milano: Lassoij 4, Bertoletti 11, Chissotti 2, Papaleo, Fontana 13, Cabas 6, Cerbino 12, Sabatini 26, Fulghieri 13, Carzaniga 2, Reimbelli 8, Marai 4. All. Pogliaghi.

Uniweb Cantù: Barreca, Festi 7, Frigerio 2, Grisoni, Sellitto 17, Buzzi 6, Molteni 5, Marelli 9, Mascheroni, Bonavoglia 2, Rainoldi 3, Gazzani 10. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.