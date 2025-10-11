Lurate a segno nel derby, primo successo di Appiano, ancora ko Figino e Antoniana

E’ andato in archivio anche il 2° turno di andata del girone C del campionato di Divisione Regionale 2 che ha regalato luci e ombre alle squadre lariane.

Le gare

Ancora a segno la Kaire Sport Lurate Caccivio che ha vinto anche il derby contro il Gigante Inverigo e mantiene così la sua imbattibilità. Esordio vincente per l’Indipendente Appiano Gentile che in casa ha domato solo all’overtime la Sanfru Monza dopo una gara sempre punto a punto. Masticano ancora amaro invece sia Anors Figino che Antoniama Como finiti al tappeto in trasferta rispettivamente contro Lentate e Nova Milanese.

Così il 2° turno del girone C

Mercoledì 8 ottobre ore 21.30 Masters Carate Brianza-Cesano Seveso 65-78, venerdì 10 ore 21 Nuovo Basket Groane Lentate-Anors Figino 68-65, Indipendente Appiano Gentile-Sanfru Basket 76-65 dts, Gerardiana Monza-Pescate 66-76, Kaire Sport Lurate Caccivio-Inverigo 68-58, Nova-Antoniana Como 88-59. Riposa Lesmo.

Classifica del girone C

Nova Milanese, Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso, Pescate 4; Groane Lentate, Lesmo, Appiano Gentile, Il Gigante Inverigo, 2: Masters Carate Brianza, Gerardiana Monza, Sanfru Monza, Anors Figino, Amtoniana Como 0.

Così il 3° turno del girone C

Giovedì 16 ottobre ore 21.15 Antoniana-Indipendente Appiano Gentile, 21.30 Sanfru Monza-Kaire Spot Lurate Caccivio, venerdì 17 ore 21.15 Anors Figino-Gerardiana Monza, Pescate-Nova MIlanese, Cesano Seveso-Lesmo, Masters Carate Bianza-Lentate. Riposa Inverigo.