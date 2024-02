L'US Vertematese prosegue il sogno ciclistico: presentata la squadra Under 23

Prosegue anche per la stagione 2024 l’attività dell’U.S. Vertematese ASD nella categoria Under 23.

L'US Vertematese prosegue il sogno ciclistico

La società di Vertemate con Minoprio, nata dalla passione per il ciclismo, è attiva sul territorio dal 1960 e si pone l’obiettivo di dare ai ragazzi la possibilità di continuare a praticare sport guidati da valori come il rispetto e il saper fare squadra. La scorsa stagione la società ha deciso di creare una squadra under 23, unica nelle province di Como e Lecco e tale scelta è stata confermata anche per la stagione corrente.

Nel parco della Fondazione Minoprio, alla presenza del sindaco di Vertemate con Minoprio Maurizio Capitani e del presidente Fermo Verga, si è svolta la presentazione della squadra che sarà composta da 7 elementi, tutti under 23: Giacomo Bottani (2004) proveniente dal G.C. Garlaschese, Christian Corona (2005) proveniente da Dal Riso al Rosa asd, Pietro Grupallo (2005) proveniente dal G.S. G. Brunero 1906, Massimo Peraudo (2004) confermato, Mirko Rizzi (2003) confermato, Pietro Selva Bonino (2005) proveniente dal Bici Club 2000 Borgomanero e Roberto Sesana (2004) confermato.

Il team spera nel ritorno all’attività agonistica proprio di quest'ultimo, fermo fin dall’inizio della scorsa stagione per problemi cardiaci. Anche per quest’anno la squadra avrà come direttore sportivo Laura Sesana, che nel mese di novembre al World Cycling Center di Aigle, dopo aver superato il relativo esame, ha conseguito la prestigiosa qualifica di UCI Sport Director.

La squadra under 23 è un impegno non indifferente per la società che anche quest’anno potrà contare sul supporto dello sponsor Gianprimo Vaghi & figli s.r.l. e spera che sempre più realtà possano apprezzare il progetto e decidere di supportarlo, in modo da poterne garantire la crescita anche nei prossimi anni.

Le divise da gara, anche quest’anno, sono state realizzate da Veloplus Cycling Wear. Il debutto è fissato per sabato 24 febbraio in provincia di Brescia alla 100a Coppa San Geo, prestigiosa gara nazionale riservata alla categoria.