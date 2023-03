Magrassi e Mascheroni in azzurro: i due giovani talenti della Briantea convocati per la prima volta

Un fine settimana da ricordare perché quello della prima chiamata in Nazionale per Riccardo Magrassi e Nicolò Mascheroni, talenti cristallini della BLM Briantea84 Cantù.

Un weekend di allenamenti e formazione, per costruire il futuro. Sabato 18 e domenica 19 marzo si è svolto a Roma (Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane) il secondo raduno Finp Academy (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico). Tra i 12 giovani convocati da tutta Italia, presenti Nicolò Mascheroni e Riccardo Magrassi, i due atleti classe 2008 portacolori della BLM Briantea84 Cantù. Ad accompagnarli, il tecnico Silvia Longoni (responsabile settore nuoto Fisdir di Briantea84).

“Per me e, per i tecnici in generale, sono stati due giorni preziosi a livello formativo - ha commentato Longoni -. Osservare i tecnici federali, vederli allenare e discutere con loro è sicuramente il modo migliore per formarsi. Per me è stato veramente pazzesco, nonostante abbiamo discusso di atleti che non seguo normalmente. Mi ha fatto tanto riflettere e venire voglia di lavorare in questo settore, che indubbiamente necessita tanto ragionamento! Per gli atleti (parole loro!) è stato un raduno molto stimolante e costruttivo perché hanno potuto confrontarsi con altri giovani. Al contempo, hanno avuto l’occasione di relazionarsi con i tecnici di diverse società. Hanno trovato gli allenamenti faticosi, ma interessanti”.