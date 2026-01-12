Mani vuote per la Campi Reali: torna con zero punti da Aversa

La Campi Reali Cantù torna dalla trasferta in terra campana interrompendo la striscia a punti che durava da tre partite. La Virtus Aversa gioca una partita ai limiti della perfezione e non lascia neanche un set ai ragazzi di coach Alessio Zingoni.

Non strappa niente ad Aversa la Campi Reali

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Matteo Meschiari e Luka Tadic schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Gianluca Graziosi risponde con Fernando Gabriel Garnica in cabina di regia, Matheus Motzo opposto, Alessio Tallone e Nicola Tiozzo in banda, Andrea Mattei e Marco Volpato al centro, e Mattia Raffa libero.

L’inizio di primo set è in equilibrio, poi un ace di Volpato aiutato dal nastro della rete e Mattei permettono alla Virtus di allungare, e Coach Zingoni vuole parlarci su (10-7). il centrale veneto continua il suo turno in battuta, e il Coach canturino prima dà spazio a Taiwo, Pertoldi e Ivanov, poi chiama anche il suo secondo time-out (15-7), ma il divario tra le squadre è già decisivo. Aversa allunga ancora (19-9), e chiude con un attacco mani fuori di Motzo (25-12). A inizio secondo set la Virtus parte subito a razzo (4-1). La Campi Reali lotta palla su palla, e torna sotto grazie ad un attacco fuori di Tallone (13-12). Mattei mura Meschiari, e Coach Zingoni ferma il gioco (16-13). Aversa continua a tenere il piede schiacciato sull’acceleratore, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out in breve tempo (19-13). L’inerzia del match non cambia: i padroni di casa chiudono il parziale grazie ad un errore dai nove metri di Penna (25-16).

Anche a inizio terzo set la Virtus parte subito forte, e Coach Zingoni vuole parlarci su (6-3). L’inerzia del gioco non cambia, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time out in breve tempo (9-4). Questo non scuote la Campi Reali, e Aversa ne approfitta per allungare (12-5, 14-7, 16-8, 21-10). Il divario è ormai incolmabile, e un servizio fuori di Meschiari chiude parziale e partita (25-14).

“Poco da dire: avversario nettamente superiore”

Queste le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “C’è poco da dire: avversario nettamente superiore. Facciamogli i complimenti perché hanno giocato una pallavolo di livello altissimo. Probabilmente neanche al meglio delle nostre qualità avremmo fatto un risultato troppo diverso. Però non abbiamo reagito e ci siamo fatti un po’ strapazzare. Questa è l’unica nota negativa”.

Il tabellino

VIRTUS AVERSA 3 – CAMPI REALI CANTU’ 0 (25-12, 25-16, 25-14)

VIRTUS AVERSA: Garnica 1, Motzo 11, Tallone 18, Tiozzo 8, Volpato 9, Mattei 9, Raffa (L1), Guerrini, Vattovaz. N.E.: Mentasti, Minelli, Mazza, Agouzoul (L2). All: Graziosi, 2° All: Zambolin (battute vincenti 7, battute sbagliate 9, muri 11).

CAMPI REALI CANTU’: Bonacchi, Penna 11, Meschiari 7, Tadic 4, Candeli 3, Maletto 1, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi 1, Ivanov 2, Pertoldi, Taiwo 2. NE: Bianchi (L2). All: Zingoni, 2° All: Roncoroni (battute vincenti 0, battute sbagliate 12, muri 2).

Arbitri: Beatrice Cruccolini (Perugia) e Rosario Vecchione (Salerno)

Addetto al videocheck: Federica Varchetta.