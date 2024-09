Manuel è pronto per i Campionati del Mondo

Leggero come una piuma. Manuel Garavaglia, 15 anni, residente a Uggiate con Ronago, atleta della società olgiatese Sportinsieme e della Nazionale italiana di ginnastica aerobica, dà questa impressione. E l'augurio è che si sprigioni sulla pedana del Campionato del mondo di ginnastica che si disputerà a Pesaro dal 20 al 22 settembre.

L'appuntamento con i Campionati del mondo

«In Nazionale è tutto amplificato e più bello - sorride Garavaglia - Ho già disputato due Open in Portogallo, un campionato del mondo e un europeo. Le gare mondiali mi danno tanta adrenalina. Serve molta preparazione: mi alleno tutti i giorni. In realtà, l’appuntamento col Mondiale lo stiamo preparando dall’inizio dell’anno, già dallo scorso gennaio. Un sacco di mesi, tanti giorni, sempre con un minimo di due ore e mezza a un massimo di cinque-sei ore di allenamento giornaliero. Così durante i mesi della scuola e anche nel periodo delle vacanze, con trasferte nelle Marche, spostamenti in treno».

Alla vigilia della manifestazione iridata è naturale guardarsi indietro, comprendere la «strada» fatta.

«Sin qui è stato un viaggio lungo. Ho 15 anni, frequento il Setificio a Como, corso di grafica e comunicazione, terzo anno. Sono ginnasta di aerobica dal mese di settembre del 2016: avevo 8 anni... Ho cominciato un po’ per caso con la mia compagna Giulia. Più che altro mi sono avvicinato per interesse al ballo: ho praticato anche danza moderna. Da lì, però, il mio percorso è andato avanti nella ginnastica aerobica».

Sportinsieme coltiva il tuo percorso di crescita.

«Sportinsieme mi ha subito accolto e chiamato nella squadra Gold. Mi aiuta a fare sempre di più. Mi “martella” ma è giusto che sia così. E’ anche bello sapere che tutti, nella nostra società, sono al mio fianco. Molti lo saranno anche durante il campionato del mondo, a Pesaro. Almeno una quindicina di sostenitori, anche piccoli atleti, sarà presente per seguirmi nelle tre impegnative gare del mondiale: singolo, coppia e gruppo». Come ti concentri prima delle gare? «Di solito ascolto musica, di vari generi, prima di fare gli allenamenti e di gareggiare. Mi dà la carica. Dopo? Quando la gara è finita mi sento tranquillo. Cerco sempre di fare tutto con leggerezza».

D’altronde il presidente di Sportinsieme, Renato Ronga, ha coniato per Manuel Garavaglia una definizione azzeccata: atleta ballerino, leggero e naturale in ogni esercizio. La sua predisposizione alla ginnastica aerobica è stata colto al volo dalla coach Federica Ronga, sin dai primi approcci alla disciplina sportiva. Un talento che per la grande famiglia di Sportinsieme è un gioiellino entusiasmante e trainante.