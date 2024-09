Manuel Garavaglia medaglia d'argento al campionato del mondo di ginnastica aerobica

Cresce in fretta raccogliendo medaglie internazionali: nuova soddisfazione per Manuel Garavaglia, ginnasta uggiatese della società Sportinsieme di Olgiate Comasco e della Nazionale italiana.

La ribalta mondiale

L'atleta era atteso dalla competizione iridata. Manuel Garavaglia è un talento che ancora una volta ha saputo portare in pedana tutta la sua preparazione e l'entusiasmo dei suoi 15 anni. Dal 20 al 22 settembre tra i protagonisti del campionato del mondo disputato a Pesaro: gare di singolo, coppia e anche di gruppo.

Medaglia d'argento

Per il ginnasta di Sportinsieme, chiamato nuovamente in Nazionale, una medaglia d0argento nella Coppia mista insieme a Ilaria Pagella della Ginnastica Valentia. Un traguardo mondiale che ha il sapore di ulteriore trampolino di lancio per la sua carriera nella ginnastica aerobica.

L'emozione della coach olgiatese

A commentare la splendida medaglia d'argento, l'esultanza al momento dell'annuncio del secondo posto, è Federica Ronga, coach di Sportinsieme: "Emozioni uniche quando hanno scoperto di aver vinto la medaglia d'argento".