Manuel Marzorati completa il reparto centrali della Campi Reali

Classe 2001, Marzorati, centrale bergamasco, arriva a Cantù da un triennio in Serie B di crescita.

Marzorati, un cammino di crescita

Manuel Marzorati approda alla Campi Reali Cantù per la stagione 2024/2025 dopo la promozione in Serie A3 Credem Banca conquistata lo scorso maggio con la maglia della Scanzorosciate Pallavolo. Coach Alessandro Mattiroli commenta così la new entry: “Manuel è un giocatore che ho affrontato negli anni di Serie B, quando giocava a Scanzorosciate. Come per Luca Martinelli, è un giocatore che conosco, che ho già visto e stimo, e secondo me ha delle ottime potenzialità, superiori alla Serie B. E' un altro di quei ragazzi che seguo da tempo, e sono convinto che possa avere delle ottime prospettive”. Commento di stufa e fiducia, per Marzorati.

Le parole di Marzorati

“Non mi aspettavo la chiamata di Cantù – confessa il centrale bergamasco – E' una bellissima opportunità che mi viene data: ho già provato un'esperienza in Serie A2 quando ero più giovane (con Olimpia Bergamo, ndr), ma ora è passato qualche anno. Ho di nuovo la possibilità di giocare nella seconda categoria nazionale: farò questa esperienza con un'altra mentalità, e sono sicuro che potrà darmi tanto sotto vari aspetti. Non conosco bene il campionato di Serie A2 degli ultimi anni, ma sicuramente viverlo in prima persona è un'altra cosa rispetto a seguirlo dagli spalti. A livello personale, punto a crescere a livello tecnico e fisico, potendomi allenare ad un livello più alto e con più intensità rispetto a quanto fatto finora, dedicandoci anche più tempo e più attenzione. Ma fin da ora posso garantire che la mia disponibilità verso la squadra sarà totale”.

La scheda

Marzorati, centrale di 23 anni, carriera: 2013-2018: VolleyMania Nembro + Olimpia Bergamo (Giov.); 2018-2019: Olimpia Bergamo (C/A2); 2019-2022: VolleyMania Nembro (C/B); 2022-2024: Scanzorosciate Pallavolo (B); 2024-…: Pool Libertas Cantù (A2).

Photo credit: Ufficio Stampa Scanzorosciate Pallavolo