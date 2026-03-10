Con “March madness 2026” week-end di spettacolo a Cermenate

Due giorni di “Showtime” a Cermenate grazie al “March madness 2026”.

“March madness 2026”

Nel week-end scorso la palestra «Renato Malacarne» di Cermenate ha ospitato la quarta edizione della «Lombardia March Madness» la manifestazione di basket giovanile organizzata nell’ambito del Progetto Academy Games e che ha visto in campo ben 96 talenti emergenti nati nel 2012 divisi in otto selezioni è gestisti dallo staff tecnico coordinato dal RTT Matteo Semoventa. L’edizione 2026 non ha deluso le attese e ha coinvolto anche molti giovani alfieri nostrani: del Progetto Giovani Cantù Andrea Santonastasi, Riccardo Moscatelli, Mattia Mascheroni, Samuele Aiolfi, Federico Olgiati, Daniele Lombardi, Riccardo Olgiati, Manuel Formenti, Giorgio Galimberti, della Virtus Cermenate Dennis Scaburri e della Pol Comense 2015 Jacopo Acri. Dopo due giorni di partite spettacolari e divertenti, il successo ha premiato la squadra del Michigan che in finalissima ha superato dopo un overtime la formazione Nebraska per 89-78. Grande protagonista del match proprio il giovane canturino Riccardo Moscatelli top score con 26 punti e premiato a fine della manifestazione come miglior realizzatore del torneo con una media di 17.3 punti a partita.

I risultati di tutte le finali giocate domenica 8 marzo

Finale 1°-2° posto Michigan-Nebraska 89-78 dts (MIC: Moscatelli 26. NEB: Acri 12, Formenti 2) Finale 3°-4° posto Duke-Uconn 80-62. (DUK: Mascheroni 7, Aiolfi 2. UCO: Galimberti 15)

Finale 5°-6° posto Iowa State-Arizona 65-47. (IOW: Olgiati 12, Scaburri 7. ARI: Santonastasi 3); Finale 7°-8° posto Illinois-Houston 46-39 (HOU: Lombardi 10).

Risultati seconda giornata di domenica 8 marzo

PACIFIC DIVISION

Houston-Iowa State 43-55

Michigan-Uconn 61-56

ATLANTIC DIVISION

Nebraska-Illinois 80-54

Duke-Arizona 65-45

Risultati prima giornata di sabato 7 marzo

GIRONE PACIFIC

Uconn-Houston 51-52

Iowa State-Michigan 56-60

Iowa State-UConn 63-78

Houston-Michigan 52-61

GIRONE ATLANTIC

Arizona-Nebraska 18-42

Illinois-Duke 37-64

Illinois-Arizona 43-44

Nebraska-Duke 55-39