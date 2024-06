Marco Novello è il nuovo opposto del Pool Libertas

Classe 2002, l’opposto Novello è in arrivo a Cantù.

Novello, il primo del taccuino

Arriva dal Gabbiano Mantova, squadra rivelazione della ultima Serie A3 Credem Banca, il nuovo opposto del Pool Libertas Cantù. Classe 2002, sarà la prima esperienza da titolare per Marco Novello nella seconda categoria nazionale, categoria che ha conquistato sul campo nel 2021/2022 con la Tinet Prata di Pordenone, ma senza avere poi la possibilità di disputarla.

Coach Alessandro Mattiroli commenta così la new entry: “Marco è un giocatore che sì giocava in Serie A3, ma ho avuto modo di seguire le sue partite, e mi ha colpito molto. Tra quelli che erano 'sul mio taccuino', lui era il primo della lista nel suo ruolo. È vero che non ha esperienza di Serie A2, ma ha qualità importanti che sicuramente potrà sviluppare, e sono convinto che potrà fare bene anche in questa serie”.

Le parole di Novello

“Sono molto contento di avere la possibilità di giocare per Cantù – confessa l'opposto trevigiano – è una società di cui tutti mi hanno parlato molto bene, sia giocatori che avversari, che dà ai propri atleti la possibilità di lavorare bene, e questo mi ha convinto a prendere questa decisione. La prossima stagione sarà la mia prima da titolare in Serie A2, e penso che il campionato sarà di buon livello vedendo la composizione delle varie compagini. A livello personale l'unico obiettivo che mi sono dato è quello di migliorare il più possibile e fare il mio meglio. Mi aspetto però di dare il 100% ad ogni partita per poter dimostrare di essere a livello della categoria”.

La scheda

Marco Novello, nato nell’ottobre 2002, opposto. Carriera:2012-2014: Quinto di Treviso (Giov.); 2014-2021: Volley Treviso (Giov./B); 2021-2022: Tinet Prata di Pordenone (A3); 2022-2023: Da Rold Logistics Belluno (A3); 2023-2024: Gabbiano Mantova (A3); 2024-…: Pool Libertas Cantù (A2).

Palmares: Scudetto Under 18 (2020); Promozione da Serie A3 a Serie A2 (2022); DelMonte® Coppa Italia Serie A3 (2022).

Photo credit: Lega Pallavolo Serie A