Marco Rota saluta Villa Guardia, è il nuovo coach del Vacallo

Il Villa Guardia riparte da coach Marco Rota... anzi no.

Il coach si trasferisce oltre frontiera

A fine giugno la società lariana aveva presentato Rota come nuova guida tecnica della prima squadra nella stagione 2024/25 in attesa di sapere se sarebbe stata ripescata in Divisione Regionale 1. Invece, non solo il ripescaggio non è arrivato e il GSV farà quindi il campionato di DR2, ma pochi giorni fa Marco Rota ha deciso di andare oltre frontiera e accettare l'offerta della SAV Vacallo formazione maschile svizzera che milita in Prima Lega nazionale elvetica. La conferma è arrivata dallo stesso coach ex Appiano Gentile, Cermenate e ora anche Villa Guardia: "Si ho accettato l'offerta di Vacallo, ma purtroppo il tempo non mi consente di conciliare anche con Villa Guardia".

Ufficialità arrivata dal Ticino

L'ufficialità è arrivata dal comunicato del club ticinese: "SAV Vacallo Basket è lieta di comunicare di aver assegnato a Marco Rota la conduzione tecnica della prima squadra militante nel campionato di prima lega nazionale. Il nuovo allenatore classe 1972 è una persona competente, che ha maturato molta esperienza in vari campionati di livello in Italia ed ha abbracciato con entusiasmo e positività il progetto gialloverde. SAV Vacallo Basket porge a Marco Rota il più caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni possibili in seno alla grande famiglia gialloverde!".