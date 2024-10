Mariano si sblocca e vince il derby con Villa Guardia, Vertemate stoppata in casa 

L'aria di Halloween contagia anche il campionato di serie C femminile e ha regalato tre anticipi tutti con finali da brividi. Fari puntati ieri sera sul derby brianzolo a Mariano dove le locali della Nonna Papera hanno centrato il primo successo stagionale sorprendendo l'ancora imbattuta Villa Guardia. Sconfitta casalinga al fotofinish invece per la Vertematese battuta di 1 punto dal Gavirate che l'ha anche agganciata a quota 4 in classifica.

Il cartellone del 4° turno del girone Ovest

Venerdì 25 ottobre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia 49-43 (16-13, 33-27, 41-31), Fernese-Corsico 49-52, ore 21.30 Vertematese-Gavirate 54-55, Sabato 26 Tradate-Sondrio; domenica 27 Bollate-Legnano, Vittuone-Lecco, San Gabriele-Trezzano.

Classifica girone Ovest serie C

Gs Villa Guardia, Vittuone, San Gabriele Milano, Corsico 6; Vertematese, Gavirate,, Lecco, Sondrio 4; Fernese, Legnano, Trezzano, Mariano 2; Bollate, Tradate 0.