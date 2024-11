Marika Longobardi carica l'Albese Volley dopo il quarto ko: "Ora dobbiamo reagire subito"

Il nuovo stop casalingo subito domenica per mano del Melendugno ha allungato la serie negativa a 4 sconfitte e fatto scivolare l'Albese Volley dietro in classifica nel girone B di serie A2 femminile. Alle sue spalle ora ci sono solo Concorezzo a quota 5 e il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley a quota 2.

Diventa quindi di vitale importanza il prossimo impegno in programma domenica 1 dicembre sul campo dell'Offanengo come ammette la stessa top scorer dell'ultima gara Marika Longobardi:

"Domenica scorsa per la verità abbiamo anche iniziato bene per poi perderci set dopo set contro una squadra che è stata più concreta e lucida di noi. Nei punti decisivi ci è mancato un pò di carattere. Ora dobbiamo reagire dopo queste quattro sconfitte consecutive non meritate ma dobbiamo cambiare qualcosa perchè c'è qualcosa che non va per poi migliorare già dalla prossima gara".