Marila, argento regionale per la squadra Gold giovanile

"Nonostante il susseguirsi di difficoltà e i cambi dell'ultimo minuto, quello che nessuno si aspettava si è avverato: la squadra ha conquistato una splendida medaglia", commentano le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo

E’ argento regionale per la squadra gold giovanile della Marila asd di Capiago Intimiano. I campionati si sono svolti il 30 novembre 2025 a Desio all’Accademia internazionale di ginnastica ritmica.

Un percorso a ostacoli

Non è stato semplice per le ragazze della Marila ottenere la medaglia d’argento dato l’improvviso abbandono di una componente e un infortunio. Raccontano le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo:

“Il percorso della nostra squadra d’insieme Gold Giovanile è stato tutt’altro che semplice. Un campionato travagliato che si è trasformato in una vera e propria prova di resilienza e spirito di squadra. A sole tre settimane dalla gara regionale, la squadra ha affrontato il primo colpo con l’improvviso abbandono di una componente. È qui che è entrata in scena Veronica Bellocco che si è unita al gruppo, imparando l’esercizio con una rapidità e un’integrazione perfetta. Ma il destino aveva in serbo un altro ostacolo. A due allenamenti dalla gara regionale, un infortunio ha fermato Emilie Chignoli. Con meno di 24 ore di preavviso, la nostra Matilde Marelli è subentrata, imparando l’esercizio per salvare la qualificazione”.

Vicecampionesse regionali

Ma la squadra ce l’ha messa tutta e il risultato è arrivato. Concludono le direttrici: