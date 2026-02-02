Marila Asd a Castellanza per il Campionato di Specialità

Il sipario sulla stagione agonistica del settore Gold Marila si è alzato a Castellanza, in occasione della prima prova regionale del Campionato di Specialità.

Medaglie per la Marila Asd

Per le atlete di Marila, Asd di Capiago Intimiano, domenica primo febbraio è stata una giornata intensa e ha confermato la competitività, nonostante il periodo di grandi cambiamenti tecnici, al Campionato di Specialità. Tra le Junior 1, Letizia Laﬃ ha vissuto un rientro emozionante in pedana individuale. Dopo alcuni mesi di assenza, Letizia ha saputo gestire la tensione conducendo una gara di alto livello, impreziosita da due bellissime medaglie d’argento al cerchio e alle clavette. Una prestazione che, pur lasciando ampi margini di miglioramento, ne sottolinea la costante crescita.

Ottimi segnali arrivano anche dalla nuova coppia composta da Veronica Bellocco e Olga Castelletti. Insieme da pochissimo tempo, le ragazze hanno presentato un inedito esercizio con le palle che ha fruttato un ottimo quarto posto su undici squadre molto agguerrite.

In pedana anche le Senior 1

Per quanto riguarda la categoria Senior 1, i riflettori si sono accesi su programmi rinnovati e complessi, su cui le atlete stanno lavorando duramente da poche settimane. Nami Anna Parise ha convinto fin da subito con esecuzioni energiche e di carattere, conquistando due medaglie di bronzo che rendono merito al suo grande potenziale. Prova di grande determinazione invece per Emilie Chignoli che, nonostante i postumi di un infortunio e un programma necessariamente ridotto, ha voluto onorare la pedana con una splendida esecuzione al nastro, premiata con la medaglia d’oro. L’amica Cecilia De Capitani, al suo secondo anno in forza alla società Kinesis, si impone con autorità conquistando due ori a cerchio e clavette. Quella di Castellanza non è stata una gara scontata, ma un test aﬀrontato con la giusta dose di testa e concentrazione. Il percorso per aﬃnare i nuovi programmi é ancora lungo, ma le ginnaste hanno dimostrato di essere pronte alla sfida.