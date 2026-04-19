Marila ASD ancora tra le migliori d’Italia

Per il secondo weekend consecutivo, Marila ASD di Capiago Intimiano si conferma tra le eccellenze della ginnastica ritmica italiana nella categoria Gold Allieve.

La gara

Si è svolto a Chieti il Campionato Nazionale Gold di categoria Allieve, una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione delle migliori giovani ginnaste del panorama nazionale. Marila ASD era presente con la promessa Alice Rigamonti (classe 2016), unica ginnasta comasca qualificata al prestigioso appuntamento.

Si trattava del suo primo campionato Italiano gold individuale, affrontato con tanta emozione e grande maturità.

Alice si aggiudica uno strepitoso sesto posto nazionale, distinguendosi tra le 24 migliori ginnaste d’Italia della sua categoria e risultando inoltre la seconda classificata tra le atlete lombarde.

In tutte le specialità i punteggi sono stati da top 10, ma nell’attrezzo fune arriva anche il suo miglior punteggio mai ottenuto di 19.500! Davvero tanti complimenti a questa piccola ma grande ginnasta, per la tenacia con cui ha affrontato il difficile campionato, dove è sempre stata protagonista con ben due medaglie regionali.

Un risultato di grande valore che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto da tutto lo staff Marila ASD, diretto dalle DT Marta Corbetta e Ilaria Chindamo, che curano con attenzione il percorso sportivo di tutte le atlete.